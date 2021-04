PLENKOVIĆ KOMENTIRAO ŽALAC: ‘Ona je još u HDZ-u, ne vidim još da je za nešto kriva’; Spomenuo i Milanovića: ‘Teza mu je neistinita’

‘Naša su pravosudna tijela neovisna, vi znate našu poziciju, da imamo nultu toleranciju na korupciju’

Šef Vlade Andrej Plenković danas je u obilasku Splitsko-dalmatinske županije. Premijer je u Split došao s ministrima Tomislavom Medvedom i Olegom Butkovićem te ministricom Natašom Tramišak i savjetnikom Damirom Krstičevićem.

Plenković je bio u Dračevcu gdje je sudjelovao na obilježavanju osnutka 4. gardijske brigade i polaganju vijenaca. Poslije toga sastao se sa županom Blaženkom Bobanom, a susreo se i sa splitskim gradonačelnikom Androm Krstulovićem Oparom.

Premijer je poručio da župan i gradonačelnik imaju njegovu podršku.

GRMOJA: ‘Premijer Plenković ne može pobjeći od toga da je glavni mecena i pokrovitelj korupcije u Hrvatskoj’

Komentirao Žalac: ‘Ne vidim u ovom trenutku da je za bilo što još kriva’

Poslije toga je odgovarao na pitanja novinara i komentirao najnovije epiloge postojećih afera, poput one vezane uz vjetroelektrane, Josipu Rimac i bivšu ministricu Gabrijelu Žalac. Podsjetimo, proširenjem istrage i ona se našla kao osumnjičena za korupciju.

“Naša su pravosudna tijela neovisna, vi znate našu poziciju, da imamo nultu toleranciju na korupciju. Žalac je u ovom trenutku članica HDZ-a, ne vidim u ovom trenutku da je za bilo što još kriva”, komentirao je premijer.

SITUACIJA POSTAJE SVE GORA ZA ŽALAC: Lobirala za tvrtku moćnog poduzetnika i za to dobila 40.000 kn; Rimac nagrađena jedrenjem

O Milanoviću: ‘Njegove teze da stoji na braniku da HDZ ne bi kontrolirao sve su neistina’

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas je rekao da će na skorašnjem obilježavanju akcije “Bljesak” u Okučanima biti “cirkus”. Plenković se osvrnuo na predsjednikove izjave, ali i kao na Milanovićeve opaske o biranju veleposlanika.

MILANOVIĆ PONOVNO PO PLENKOVIĆU I HDZ-U: ‘Imamo opstrukciju sustava i ambiciju jedne stranke da kontrolira sve. Neće više…’

“Mi smo kao Vlada predali prijedlog imenovanja nekoliko veleposlanika, mislim da ih je desetak, koje je on dobio. Ne zanimaju me nikakve prakse naših Kissingera tipa Mesića, Josipovića i sličnih. To nije postojalo u vrijeme kad sam ja bio predsjednik Vlade, a Kolinda predsjednica. U to vrijeme sve je bilo u redu pri odabiru veleposlanika, ne predlažemo nekoga s ceste i nekoga tko ne bi bio kompetentan.

Milanovićeve teze da stoji na braniku da HDZ ne bi kontrolirao sve, da ja osobno kontroliram sve, čista je zamjena teza i jednostavno neistina. Što se tiče Okučana, potpredsjednik Vlade Medved bio je na sastanku. Dogovoren je sukcesivan protokol. Kao što je bilo u Jasenovcu, na Plitvicama, tako će biti u Okučanima. Neće biti nikakvog cirkusa. Ne znam čemu uopće takva rečenica”, rekao je Plenković.

“Bitni su hrvatski branitelji, a ne neko hinjenje suradnje, dok istodobno imamo bacanje hrpetine uvreda na druge. Na to se javnost mora navići, to je cijena nekulturnog komuniciranja. Što se mene tiče (sukcesivna obilježavanja) mogu biti cijeli mandat”, dodao je.

MILANOVIĆ O ‘POTOPU’ PLATFORME ZA CIJEPLJENJE: ‘Umjesto ‘Cijepise’ ljudi koriste vulgarni izraz za spolni akt’

‘Razgovarao sam s ministrom Berošem’

Plenković se dalje osvrnuo na aktualno stanje s platformom “Cijepise” i ministrom Vilijem Berošem.

“Imao sam sastanak s ministrom Berošem, detaljno sam mu dao točku po točku što mora napraviti. Uloga ministra zdravstva je, uloga HZJZ-a, županijskih zavoda, svih aktera primarne zdravstvene zaštite, da se koordiniraju, objedine napore i intenziviraju proces cijepljenja”, rekao je premijer te dodao da on osobno ne bavi pojedinim javnim nabavama, ali “ako neka ne funkcionira, onda oni koji su odgovorni za isporuku trebaju snositi pravne i druge posljedice”.

Plenkovićev posjet južnom kraju Hrvatske ne završava u Splitu jer premijer još mora obići Pelješki most i susresti se s dubrovačkim gradonačelnikom i županom Dubrovačko-neretvanske županije.