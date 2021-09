Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da neće pristati na teze da se u Hrvatskoj guši sloboda medija, referiravši se na ocjenu političke tajnice SDP-a Mirele Ahmetović da je zabrana pisanja nezabilježen slučaj pritiska na medije.

"Nije normalno i nije moguće da se u političkom prostoru optužuje Vladu za odluku jednog suca o privremenoj mjeri u jednom predmetu. Vlada, HDZ, bilo tko od nas, nikakve veze s odlukom suca u tom predmetu o privremenoj mjeri nema, i to mora biti jasno kazano. Ja odbacujem te insinuacije, i o utjecaju na Državno odvjetništvo, a kamoli ovakve utjecaje na sudove da postoji tu nekakva intencija o gušenju slobode medija", kazao je premijer Plenković nakon sastanka s generalima, zapovjednicima i časnicima iz VRO Bljesak u Banskim dvorima.

Prema ranijoj sudskoj odluci, portal H-alter i novinarka Jelena Jindra ne smiju do daljnjega objavljivati tekstove i pisati o Poliklinici za zaštitu djece i njenoj šefici Gordani Buljan Flander.

'Ministrica je dala sjajnu izjavu'

Plenković je ocijenio da je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek dala sjajnu izjavu kada je kazala da joj je odluka Općinskog suda neshvatljiva i neprihvatljiva i dodao da joj se pridružuje u toj izjavi.

Ono što vidim da se munjevito razvija je pokušaj političkog napada na Vladu i na HDZ od strane SDP-a koji govori o nekakvoj odgovornosti Vlade za gušenje slobode medija u Hrvatskoj. "Ovo je sada već drugi put u razmaku od dva tjedna gdje politički akteri netočno, nekritički u eter puštaju informacije", kazao je premijer.

Poručio je kako se teze o utjecaju Vlade na sudbenu vlast moraju otkloniti kao netočne, a on će, dodao je, staviti sve argumente na stol i pokazati da takve teze nisu normalne i da su van svake pameti.

"Ako je politička tajnica SDP-a u stanju to napisati i izgovoriti, onda imamo veliki fundamentalni problem. Imamo problem razumijevanja kako institucije države u Hrvatskoj funkcioniraju", rekao je Plenković.

'Postoje pravni načini...'

Vlada se, rekao je, zalaže za svu moguću slobodu medija - postoje pravni načini kako da se ide kontra te privremene mjere o zabrani pisanja portala H-alter o Poliklinici za djecu i mlade Grada Zagreba.

"Neću ulaziti uopće u meritum niti u odluku, a kamoli pristajati na teze da se u Hrvatskoj guše slobode medija, to ne dolazi u obzir, to nije točno", dodao je premijer.

Na pitanje je li po njemu ta odluka gušenje slobode medija, Plenković je odgovorio da to treba pitati Općinski sud.

'Što mi imamo s time?'

"Što mi imamo s time. Riječ je o privremenoj mjeri koju je donio sud, nije riječ o političkoj odluci bilo koga ovdje. Molim vas da razlučite to, to je vrlo važno razlučiti. Ministrica je rekla sve što mi o tome mislimo. Možemo reći da je to nerazumljivo ili neshvatljivo, ali to nije odluka Vlade, izvršne vlasti, bilo koje stranke. Nema baš nikakve veze s nama", naglasio je.

Na pitanje bi li se i drugi mogli pozvati na odluku suda i tražiti zabranu da netko o njima piše, premijer je odgovorio da ne vidi da je to slučaj, niti da je to praksa.

"Smatram da je u Hrvatskoj sloboda medija takva da svi dišu punim plućima", ocijenio je Plenković.