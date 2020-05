PLENKOVIĆ SE OSVRNUO NA UHIĆENJA HDZ-OVACA PA OPASNO BOCNUO BERNARDIĆA: ‘On mora ići na edukacije…’; nije poštedio niti Milanovića

Premijer Plenković komentirao je i uhićenje Josipe Rimac, ali i zabranu rada nedjeljom te slaganje lista za izbore

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković danas se nakon obilježavanja Dana Grada Zagreba osvrnuo na aktualne političke događaje. Nije mogao izbjeći pitanja o uhićenju Josipe Rimac, koja je do petka bila državna tajnica u Ministarstvu uprave.

“Ovo je prvi put da se dogodilo da je uhićen netko na dužnosti. Sve drugo što je bilo dosad, kršenja načela obnašanja dužnosti ili sukob interesa, to su indicije i sumnje bile, sve osim jednog ministra koji je u procesu i to za situaciju koja se dogodila godinama prije nego je postao”, rekao je Plenković.

JOSIPI RIMAC I JOŠ ŠESTERO OSUMNJIČENIH SUDAC ODREDIO JEDNOMJESEČNI ISTRAŽNI ZATVOR: ‘Ona nije u najboljem stanju, ali je jaka žena’

CURE DETALJI VELIKE AKCIJE U SKLOPU KOJE JE ‘PALO’ 13 LJUDI: Kako je Josipa Rimac uspjela pronaći ‘bubu’ u svom autu?

Postigli smo uređeni Brexit

Komentirao je i izjave šefa SDP-a Davora Bernardića koji je, između ostalog, izjavio da je europski uspjeh Hrvatske Plenkovićev mit, jer sporovi sa susjedima nisu riješeni, nismo u Schengenu, kasnimo na putu prema eurozoni, loše koristimo fondove EU, a predsjedanje Vijećem EU smo prespavali.

“Mislim da bi bilo dobro našim građanima koji su mudri i razboriti da pročitaju intervju koji je dao pa da vide koliko gospodin Bernardić mora ići na edukacije da bi mogao meritorno govoriti o temama kao što je EU. Ovo što je pokazao nije dovoljno ni za vođenje jednog projekta, a kamoli Vlade”, rekao je Plenković te naveo kako je za vrijeme hrvatskog predsjedanja ipak postignut uređeni Brexit te su započeli pregovori o Višegodišnjem financijskom okviru i brojni drugi važni sporazumi.

“Poruka našeg predsjedanja je da će u idućih sedam godina Hrvatskoj biti više od 20 milijardi eura na raspolaganju, to je ključna poruka. Kada se sve zbroji, ostvarili smo puno toga, nažalost manje vidljivo, ali uz epidemiju mislim da smo izvukli maksimum mogućeg”, rekao je Plenković.

DAVOR BERNARDIĆ BRZOPOTEZNO ODGOVORIO ANDREJU PLENKOVIĆU: ‘Glas za HDZ je glas za korupciju’

BERNARDIĆ IRONIČNO O DANU DRŽAVNOSTI: ‘Plenkovićeva vlada ostat će upamćena po jedinoj reformi datuma blagdana i praznika’

Milanovićev disrespekt prema državi

Za Jutarnji je komentirao i bivšeg premijera, a sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića, koji je izjavio da je Dan državnosti bio HDZ-ov predizborni skup i da je vlast kupljena žetonima pa radi što hoće.

“On je vjerojatno mislio na svoje najbliže suradnike. Nitko nije došao u HDZ. Ljudi koji su došli iz SDP-a nisu došli u HDZ, to su ljudi koje je on stavljao na listu pa ne bi bilo loše da malo promisli o tome. Što se tiče njegovog svojevrsnog bojkota koji je imao, mislim da je to nešto ispod razine institucije predsjednika. Tu je važno da narod vidi razliku. 2001. je Vlada Ivice Račana na inicijativu Ive Škrabala promijenila datum Dana državnosti koji je postojao od ’91. i koji se obilježavao devedesetih godina. Smisao Dana državnosti je da građani shvate ključne trenutke povijesti. HDZ je oduvijek poštovao 25. lipnja, bili smo tamo, učinili smo respekt prema državi, ono što je gospodin Milanović učinio jučer nije respekt prema državi. Tu je razlika između onih koji su uključivi i isključivi”, poručio je predsjednik Vlade i rekao kako su tvrdnje o opozivu predsjednika Šeksov “privatni stav”.

MILANOVIĆ NAPAO HDZ ZBOG DANA DRŽAVNOSTI: ‘Ovo je njihov predizborni skup’; opleo i po Šeksu koji traži njegov opoziv: ‘Zvali su ga Sova…’

POZNATI POVJESNIČAR KOMENTIRAO PRIJEPORE OKO DANA DRŽAVNOSTI: ‘Žao mi je što ne ističu jednu osobu, to bi mogla biti spona zajedništva’

Škoro nije problem za HDZ

Smatra da politički angažman Miroslava Škore nije nikakav problem za HDZ, a ponovno ga je spojio s ljevicom: “Škoro se pokazao u prvom krugu predsjedničkih izbora kao instrument koji je radio za SDP. Mobilizirao je ljevicu i sada na Pantovčaku ti ljudi koji su dali povjerenje Škori imaju Milanovića. Pokazali su se već kao partneri i saveznici. Svaka fragmentacija biračkog tijela od centra prema desno vodi jačanju ljevice.”

Za zabranu rada nedjeljom je potvrdio kako je Vlada radila dvije godine na izmjenama Zakona o trgovini te da nije svejedno je li slobodna nedjelja ili neki drugi dan. Zaključio je da HDZ još nije gotov sa slaganjem svojih izbornih lista te da očekuju da će Marijana Petir biti na njima.

BOŽINOVIĆ KOMENTIRAO PRESTANAK ZABRANE RADA NEDJELJOM I DODAO: ‘Trgovci piju kavu u vrijeme sata za dezinfekciju? To mi nije drago, ali…’

PUHOVSKI OTKRIVA KOME MILANOVIĆ ZAPRAVO POMAŽE U KAMPANJI: ‘Prava bitka je HDZ – Škoro, ne HDZ – SDP. Uhićenja HDZ-u ne štete previše’