Premijer Andrej Plenković istaknuo je u subotu, vezano za prosvjede skupine nezadovoljnika pred domovima članova Nacionalnog stožera civilne zaštite, da su takvi cirkusi nepotrebni u situaciji kada je Vlada djelovala odgovorno u pandemiji i korona krizi.

"Svi ti cirkusi, a nazvat ću ih cirkusima bez obzira na to što će oni misliti da sam 'grozan', su nepotrebni u situaciji kada je Vlada djelovala toliko razumno, odgovorno, primjereno, suptilno, fino, osjetljivo, na sve moguće segmente funkcioniranja države u 600 dana u pandemiji; gdje su druge države zatvarale sve mjesecima", izjavio je premijer Plenković nakon konferencije Dani poljoprivrede, ribarstva i šumarstva u Zagrebu.

'Koji je razlog?'

Podsjetio je, primjerice, kako građani u Belgiji šest mjeseci u pandemiji nisu mogli do frizera, nisu radili kafići, restorani, shopping centri, kina, kazališta i muzeji, a dok su kod nas ostala samo dva elementa epidemioloških mjera - velika okupljanja i noćni klubovi.

"Zaista ne vidim koji je to iritantni trenutak koji nekoga 'onako pikne', pa da on mora ići kod ministra zdravstva (Vilija Beroša), profesorice Alenke Markotić ili nekog drugog doma, da bi nešto prosvjedovao. Koji je to moment, koji je razlog? Ja to ne vidim, ništa od toga mi ne djeluje racionalno i razumno, osim ako netko ne želi generirati neku situaciju ulice", procijenio je premijer.

Može li situacija eskalirati?

Skupina prosvjednika se u četvrtak navečer, na Facebook poziv križevačkog vjeroučitelja Ivana Pokupca, okupila pred kućom ministra zdravstva Beroša zbog, kako su naveli, ograničenja posjeta bolesnoj djeci tijekom pandemije, a on je roditeljima poručio da razumije njihovo nezadovoljstvo, no da mjesto za rješavanje takvih pitanja treba biti Ministarstvo zdravstva, a ne njegov dom. U petak je skupina došla 'prosvjedovati' pred kuću ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemke Markotić.

Na novinarsko pitanje može li ta situacija eskalirati i imaju li članovi Stožera policijsku zaštitu, jer su najavljeni i 'dodatni prosvjedi' pred kućama, odgovorio je da, koliko zna, nemaju. "Ako sad netko bude toliko divlji pa da baca kamen po nekome, da mu lupa na prozor, zastrašuje djecu, suprugu, mamu, tatu - onda će imati. Ali u načelu, do terorističkog napada lani, pa mi smo svi bili 'na izvolite'. Gdje ste vi mogli vidjeti dramatične barikade", naglasio je Plenković.

'Nema razloga za dramu'

Mi smo normalna, mala srednjoeuropska i mediteranska zemlja, kulturna, topli, dobri domaćini; pa nismo mi divlji, dodao je.

"Ako ima divljih, tu i tamo ima, ali nije hrvatski narod nešto nasilan. Nisam to primijetio, ovo su iznimke. Pozivam ih da se smire i da budu razumni, nema nikakvog razloga za dramu, ima puno gorih situacija", ocijenio je.

Ponovno upitan o tajmingu presude Vrhovnog suda u slučaju Fimi media, odgovorio je kako o tome misli isto kao i jučer, referirajući se na svoju izjavu u Zaprešiću kada je rekao da trenutak donošenja presude nije dovodio u pitanje niti jednom izjavom.

Što se tiče eventualnog saborskog glasanja o opozivu ministra financija Zdravka Marića, premijer Plenković je podsjetio kako su do sada imali nekoliko interpelacija i branjenja u Saboru. "Koliko se sjećam, nije baš niti jedna (interpelacija) prošla, a neće ni ova. Ali to je demokracija, mi smo tu, nije problem", poručio je predsjednik Vlade.