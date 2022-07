Premijer Andrej Plenković predsjedavao je sastankom Vlade sa županima i predstavnicima Udruge gradova te Hrvatske zajednice općina u Slunju.

"Nalazimo se u periodu preklapanja kriza, nismo otklonili opasnost od covida pa pozivam starije građane na oprez. Druga kriza je rat u Ukrajini, i to se odrazuje na cijene u cijelome svijetu. I dalje ublažavamo ovu situaciju s energentima. Zato je današnji sastanak bio vrlo važan, i to u ovoj godini eurozone. Krenula je i prtocedura za Schengen."

"Ostvarili smo naše ciljeve u 6. godini mandata. Vodit ćemo računa da se ne dogodi socijalna fraktura, to je za mene najvažnije. To smo uspjeli kad je bila kriza s Agrokorom i kriza s covidom."

'Svi moramo dati određeni doprinos'

Govorio je i o cijenama goriva.

"Mi moramo gledati širu sliku. Svi oni koji se bave bilo proizvodnjom ili distribucijom, su jako dobro poslovali u 2021. godini. Prvo, cijena mora biti prihvatljiva za naše građane. Drugo, ne smije biti kriza s opskrbom. Treće, ograničavanjem cijena mali distributeri ne smiju biti u podređenom položaju. Ovo je trenutak kada se svi moramo skupiti i dati određeni doprinos. Podsjećam da smo u covidu intervernirali preko 40 milijardi kuna, ti novci od negdje trebaju doći."

Komentirao je i rast cijena struje.

"Rast cijena struje je enorman. Kilovat sat je sedam puta skuplji nego lani, ne može to sve apsorbirati HEP. Mi ćemo zajedno sa županijama gledati da sve funkcionira, škole, fakulteti, vrići, različite druge institucije, pa i sami gradovi. Na tome radi ministar gospodarstva i drugi resori i stručnjaci iz HEP-a."

O pismu Milanovićeve supruge: 'Neću to komentirati'

Komentirao je i opoziv ministra Vilija Beroša.

"Obranit ćemo Beroša sutra, a što se tiče Grlića Radmana, odgovorit ćemo, nastojat ćemo biti učinkoviti, ali obojicu ćemo obraniti."

Govorio je i o pismu koju je supruga Milanovića uputila Klasičnoj gimnaziji svoga sina.

"Neću komentirati njega i njegove izjave i njegovu obitelj. To sam propustio učiniti u niz prilika pa neću pristup mijenjati ni danas. Daleko smo on i ja od istoga."

Komentirao je i mjeru roditelj-odgojitelj koja je danas srušena na sudu.

"To je pitanje demografije i sve mjere koje idu za tim da se obitelj osnaži, ja sam uvijek za to. To su osjetljive teme i moramo poticati i jačati obitelj."