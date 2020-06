EVO ŠTO PREMIJER KAŽE NA SPORNU SNIMKU JOSIPE RIMAC I ŠEFA HRVATSKIH ŠUMA: ‘On nije na snimci. Kaže da nije’

Premijer je razgovarao o aktualnim političkim događajima te je objasnio zašto on nudi sigurnost i zašto bi i dalje trebao voditi Vladu, a osvrnuo se i na slučaj Josipe Rimac

Premijer Andrej Plenković danas je dao veliki intervju u Banskim dvorima za Novu TV. S Mislavom Bagom premijer je razgovarao o aktualnim političkim događajima te je objasnio zašto on nudi sigurnost i zašto bi i dalje trebao voditi Vladu. Također, Plenković se osvrnuo i na aferu “Vjetroelektrane” u kojoj je jedna od glavnih akterica državna tajnica Josipa Rimac.

HDZ je najavio porezna rasterećnja te rast plaća i mirovina pa je Bago postavio pitanje znači li to nova zaduživanja i odakle namaknuti taj novac. Umjesto jasnog odgovora, premijer je iznio što je Vlada radila tijekom koronakrize. Naglasio je kako su mjere koje je Hrvatska poduzela za vrijeme korona-krize obranila zdravlje, ali i radna mjesta.

O izjavama Mađarske u vezi teritorija

Odgovarajući na pitanje zašto Austrija ne dopušta svojim građanima ulazak u Lijepu našu ako njihov premijer Sebastian Kurz ima dobar odnos s Plenkovićem, hrvatski premijer kaže da je svaka zemlja prvo išla prema zemljama u neposredstvom susjedstvu. Tvrdi da smo mi bili uspješni u suzbijanju širenja epidemije te da Austrija u ponedjeljak otvara granice i da će Mađarska to učiniti u petak. Osvrnuo se Plenković i na mađarske izjave u vezi teritorija.

“Ne želimo probleme, radi se o nesporazumu, grade se dobrosusjedski odnosi. Idemo dalje s procesom kupovine INA-e. Sutra ćemo znati je li isplativo, sutra je sastanak. Posao evaluacije jedne takve kompanije je veoma kompleksan. Za sektore koji i dalje budu u situaciji da se posao nije pokrenuo za njih ćemo osigurati sredstva”, rekao je premijer Plenković na Novoj TV.

Plenković komentirao slučaj Josipe Rimac

O tome koliku štetu je HDZ-u nanio slučaj Josipe Rimac, Plenković odgovara da su brzo povukli odlučne poteze. Navodi da su razriješili Rimac i još par ljudi te istaknuo da je njima u interesu borba protiv korupcije. Plenković dodaje kako mu je žao što ove mjere nisu dulje potrajale pa da se vidi gdje to ide i tko se nalazi na vrhu piramide. Na Baginu konstataciju da je “šokantna ta hobotnica po ministarstvima i da su u pitanju tri ministarstva”, premijer je odgovorio da mu je najteže shvatiti da se tako nešto odvija dok se oni bore za radna mjesta, suzbijanje zaraze koronom i dok osiguravaju sredstva od 22 milijarde za 2021. Kaže da mu nije jasno da netko radi ovakve stvari.

“To se dogodilo. Odgovornost je osobna. Oni koji trebaju odgovarat će odgovarati. Očekujem da se unutar DORH-a, policije i suda utvrdi tko su ti iz službi koji probijaju ovakve mjere. To je bitno radi povjerenja u sustav i radi povjerenja u njihov posao”, odgovorio je Plenković.

Snimka susreta Rimac i šefa Hrvatskih šuma Jakupčića

Na pitanje je li zažalio što je Rimac imenovao državnom tajnicom premijer odgovara: “Pa u ovom trenutku sigurno da da, ali to tada nitko nije mogao znati da bi se ovako nešto moglo dogoditi.”

Kada je u pitanju susret Josipe Rimac i šefa uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, Plenković kaže da u ovom trenutku nema razloga za Jakupčićevo razrješenje. Navodi da on nije na snimci i da su dobili njegovo očitovanje u kojem on tvrdi da nije on na snimci.

“U ovom trenutku nema razloga za njegovo razrješenje. On nije na snimci. Dobili smo njegovo očitovanje. Kaže da nije on”, komentirao je premijer.

Plenković je kazao da brani odluku o održavanju parlamentarnih izbora u srpnju i kaže da su odlučili imati izbore u razdoblju kada je situacija s koronavirusom mirnija.

Boji li se Plenković reakcije Zagrepčana?

“Što se tiče Zagrepčana, ja sam Zagrepčanin, sutra ćemo podnijeti zahtjev EU za sufinanciranje obnove Zagreba”, rekao je premijer te istaknuo da se ne boji reakcije građana Zagreba zbog kaosa koji je nastao zbog brige oko ljudi i materijalne štete nakon velikog potresa.

Plenković je još u intervjuu za Novu TV kazao da se Škoro pokazao kao sjajan saveznik SDP-a, a što se tiče stavova o Drugom svjetskom ratu i fašizmu rekao je da “Vlada ne može biti jasnija”.