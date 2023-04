Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije prilikom sudjelovanja na otvorenju Stonske obilaznice. Komentirao je ostavku ravnateljice USKOK-a Vanje Marušić.

"Što se toga tiče, jučer je ravnateljica podnijela ostavku glavnoj državnoj odvjetnici, ona je o ostavci i okolnostima zašto se ona dogodila upoznala ministra, on me danas obavijestio i ja ću svakako nastojati i osobno razgovarati s glavnom državnom odvjetnicom da pobliže saznam o čemu se radi. Što se nas tiče, to je interna tema DORH-a, oni moraju objasniti javnosti što se točno dogodilo", rekao je Plenković.

"Vi ste kao sudac dio državne vlasti. Ne možete tek tako štrajkati. Slično je kao za liječnike. Kada su bujale demonstracije i štrajkovi, mi smo 2022. prošli bez prosvjeda. Od početka ove godine vidimo da se prosvjeduje i kada ne treba, orkestrirano. Hrvatska je danas ekonomski snažna, s kontinuiranim rastom plaća. Apeliram na sve da o tome malo povedu računa", kazao je Plenković o nezadovoljstvu sudaca.

Na pitanje, jesmo li jedna od najuspješnijih zemalja u Europi, kazao je: "Najbolje da pitate SDP-ovce jesmo li imali društveno raspuknuće, je li došlo do povećanja cijena struje i plina, možda nisu subvencionirani naftni derivati i smanjena stopa PDV-? Ograničeni ključni proizvodi? Mislim da smo napravili toliko toga, a pritom ostvarili strateške ciljeve. Imamo jako puno prostora za ići naprijed. Bili smo na 61 posto prosjeka razvoja EU, sada smo na 73 posto."