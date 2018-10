PLENKOVIĆ KOMENTIRAO OPTUŽBE NA BRKIĆEV RAČUN: ‘Nema tu nikakvih osobnih stvari, pričat ćemo večeras’

Premijer Andrej Plenković večeras će razgovarati s Milijanom Brkićem. Izjavio je to u Ženevi osvrćući se na informacije da je Brkić kriminalcima dostavljao informacije iz istrage

“Samo sam kratko vidio taj članak, nisam stigao detaljno se o tome informirati, provjerit ću to kad dođem u Zagreb. Za mene je to bila prva vijest, teško mi je u takvom trenutku komentirati”. Riječi su to kojima je premijer Andrej Plenković, koji se trenutno nalazi na Svjetskom gospodarskom forumu u Ženevi, komentirao napise iz Nacionala o Milijanu Brkiću.

BRKIĆ KRIMINALCIMA ODAVAO PODATKE ISTRAGE: U lancu prostitucije bila je politička i društvena krema, sve je zataškano

Pritom je dodao kako je njemu važno da se HDZ kao stranka bavi gospodarstvom te drugim prioritetnim pitanjima za Hrvatsku, piše N1. No, ujedno je istaknuo kako se “sve moguće afere moraju rasvjetliti do kraja”.

Curenje informacija

Upitan hoće li razgovarati s Brkićem, Plenković je istaknuo da Predsjedništvo HDZ-a poslijepodne održava sastanak, na kojemu očekuje da će se pojaviti i Brkić. “Razgovarat ćemo večeras. Nije da meni da spekuliram. Nema tu nikakvih osobnih stvari, mediji rade svoj posao, očito objavljuju određene informacije. Ja sve što čujem, provjeravam, analiziram i donosim sudove. Nema tu nikakvih prečica”, rekao je Plenković dodajući kako nije dobro da informacije cure iz sigurnosnog sustava.

Podsjetimo, Nacional je objavio da je Brkić 2011. godine navodno kriminalcima i prostitutkama odavao informacije o policijskim istragama te da ga je, kada je razorktiven, navodno štitio Tomislav Karamarko.