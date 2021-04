PLENKOVIĆ KOMENTIRAO NOVE MILANOVIĆEVE PROZIVKE: ‘Tko se njega sjeća kao diplomata? Jedino po rabljenim vozilima…’

“Ne funkcionira kao predsjednik svih nego se trudi umjesto Grbina biti protiv Vlade i HDZ-a. Razumijem da on tu SDP-u nešto želi pomoći”, kaže Plenković

Premijer Andrej Plenković tijekom svog posjeta Zadru ponovno se osvrnuo na prepucavanja s predsjednikom Zoranom Milanovićem. U vezi s nadolazećom obljetnicom “Bljeska” u Okučanima komentirao je predsjednikovu ideju da vojni vrh tamo ne ide:

“Postoji protokol koji je dogovoren na razini svih institucija. Svaki takav potez koji bi isključio vojsku djeluje mi loš, neracionalan i nelogičan”, kaže premijer.

MILANOVIĆ SE NASMIJAO NA PLENKOVIĆEVU IZJAVU: ‘On je bio jedan mali, običan diplomat, hrvatski Milo Stojadinović’

‘Tko ga se još sjeća u Bruxellesu?’

Upitan za komentar današnjih Milanovićevih izjava tijekom kojih ga je nazvao malim, običnim diplomatom, tj. hrvatskim Milom Stojadinovićem, Plenković je rekao:

“Nisam slušao njegovu izjavu, tu je još jedna potvrda svega onoga što stalno govorimo. Imamo nekoga tko je licemjer, sve što govori o drugima stalno priča o sebi. Sve što čujete je narativ o samome sebi. U cijeloj tiradi uvreda, on hini nekakvo zajedništvo i suradnju. Stalno vrijeđa druge. Milanović je izašao iz cipela predsjednika svih građana, on je predsjednik koji je bori protiv HDZ-a. Sam sebe razotkriva. Ne funkcionira kao predsjednik svih nego se trudi umjesto Grbina biti protiv Vlade i HDZ-a. Razumijem da on tu SDP-u nešto želi pomoći. Milanovića kao diplomata se nitko ne sjeća, mene nikad nitko nije pitao za njega. Sjećaju ga se u Bruxellesu po koloni rabljenih vozila”, kaže Plenković.

Još jednom se osvrnuo i na postupak izbora veleposlanika:

“Vlada je dostavila uredu predsjednika popis prijedloga veleposlanika. Taj prijedlog je u uredu predstojnika, neka pita svog predstojnika. Na njima je da odgovore, ako im se netko ne sviđa neka kažu. Kada on dođe s nekim prijedlogom mi ćemo ga radno razmotriti. Mi smo dali prijedlog, loptica je kod njih, kad odgovore na prijedlog onda možemo razgovarati”, kaže premijer.

‘NE ZNAM ČIJU POLITIKU ON TAMO VODI’: Milanović najavio da će pozvati na konzultacije hrvatskog veleposlanika u Srbiji

‘Ovo je važno za zdravlje društva’

Na pitanje je li došlo vrijeme da sukob riješe kao ljudi, Plenković odgovara:

“Trebali biste ući u detaljnu analizu onoga tko što govori. Mi smo u političkom svijetu i ako imate nekoga tko je formalno predsjednik, a u biti je čelnik oporbe, nekoga tko kaže da će se boriti protiv HDZ-a. To nije njegova ovlast. Govori o tome da ću ja nekome polagati račune. Najbolje da ću mu ostati dužan, ja sam političar i predsjednik Vlade. Za zdravlje društva je važno da točno vidimo o čemu govorimo.”