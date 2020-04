PLENKOVIĆ KOMENTIRAO NAGAĐANJA O LJETNIM IZBORIMA: ‘Mi smo u izbornoj godini, bili oni u lipnju, srpnju ili rujnu, to su nijanse’

Plenković je rekao da s predsjednikom Zoranom Milanovićem o izborima nije razgovarao kao niti s epidemiolozima

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a i komentirao nagađanja da bi se parlamentarni izbori mogli održati već u srpnju, javlja N1.

“Naš politički cilj je bio da imamo političku stabilnost koja nam omogućuje reforme, to smo zemlji osigurali, Hrvatska je u odnosu na naše kapitalne prioritete bitno bolja no 2016. godine. Naša je želja da se izbori održe u ovoj izbornoj godini u trenu kada epidemiološke okolnosti do dopuste. Danas je prvi dan popuštanja mjera, sukladno političkoj procjeni donosit ćemo odluke kada ćemo na izbore, no o tome se nije raspravljalo, pa tako ni na tijelima HDZ-a”, rekao je premijer Plenković i osvrnuo se na tvrdnje oporbe da je Nacionalni stožer civilne zaštite postao predizborni stožer.

“Oporba očito ima puno razloga da bude nesretna, ja to razumijem. Ista oporba je puno puta željela srušiti Vladu, pokrenuti inicijative izglasavanja nepovjerenja, nije bilo mjeseca kada nismo imali takvu inicijativu. Sada vide kako se nosimo s bitnim izazovima i onda ih to malo čini nezadovoljnima.

Što se stožera tiče, njega je imenovala Vlada, u njemu sjede predstavnici resora. Teze o politiziranju rada stožera ne stoje. Tu su i stručnjaci, njihove preporuke imaju svoju glavu i rep, nisu improvizacije već popuštanje sukladno okolnostima. Mi smo u izbornoj godini, bili izbori u lipnju, srpnju, kolovozu ili rujnu, to su male nijanse. Želim osigurati dobar trend, da smo u ovoj fazi pobijedili virus, da gospodarski najučinkovitije reaktiviramo zemlju. Manje je bitno koji će datum biti”.

Plenković je rekao da s predsjednikom Zoranom Milanovićem o izborima nije razgovarao kao niti s epidemiolozima.