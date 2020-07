PLENKOVIĆ KOMENTIRAO MILANOVIĆEVU OBJAVU: ‘Jako bizarno. Aluzije da netko tamo stanuje, mogu biti upućene samo meni’

Iz Ureda predsjednika sinoć su reagirali na medijsku objavu prema kojoj je Milanović bio u Taču u vrijeme konstituiranja Sabora

Andrej Plenković osvrnuo se i na objavu predsjednika Zorana Milanovića, kao odgovor na optužbe da je bio u restoranu Tač u vrijeme konstituiranja Sabora, javlja RTL.

Uoči saborske sjednice na kojoj će se glasati o povjerenju novoj Vladi, premijer Andrej Plenković je poručio da računa na 76 ruku.

“Nema žetončića, to su ljudi s mandatom”, izjavio je Plenković na ulazu u Sabor. Na pitanje hoće li Vlada odraditi mandat do kraja s tako tijesnom većinom, odgovorio je:

‘Ne znam, teško mi je to reći. Uvijek krenem s takvom ambicijom, ja bih volio da tako bude.”

Odlasci u Tač

Osvrnuo se i na objavu predsjednika Zorana Milanovića, kao odgovor na optužbe da je bio u restoranu Tač u vrijeme konstituiranja Sabora. Milanović je poručio da i neki drugi vladini dužnosnici koji žive u blizini tamo borave s obiteljima.

“Jako bizarno. Aluzije da netko tamo stanuje, mogu biti upućene samo meni. Nažalost u ovom mandatu možda sam tamo bio sve zajedno pet-šest puta. Meni je bio drag, ali nemam kad”, rekao je Plenković.

Posjetimo, iz Ureda predsjednika sinoć su reagirali na medijsku objavu prema kojoj je Milanović bio u Taču.

”Prije, za trajanja i nakon konstituirajuće sjednice Hrvatskog sabora predsjednik Republike bio je u Uredu PRH gdje je imao radne i službene sastanke. Kretanje službenih vozila Ureda PRH ne možemo komentirati jer je njihovo kretanje u nadležnosti UPPS-a, ali njihov izlazak izvan Ureda PRH ne znači da je uvijek u njima i predsjednik Republike. Želite li fotografirati predsjednika Republike na rečenoj lokaciji možete to učiniti svakog šestog petka u mjesecu od 12 do podne. Bilo bi to moguće i češće kada lokal ne bi bio napućen visokim dužnosnicima Vlade i članovima njihove obitelji iz neposredne okolice”, odgovorili su iz Ureda predsjednika.