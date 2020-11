PLENKOVIĆ KOMENTIRAO MILANOVIĆEVO NESUDJELOVANJE U ‘KOLONI SJEĆANJA’ I DODAO: ‘Ustrajemo na politici pomirbe i suživota’

‘Ovo je četvrto desetljeće hrvatske demokracije i važno je da, uz očuvanje digniteta Domovinskog rata, poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja, svi skupa gledamo naprijed u duhu koji jedino može biti duh pomirbe i suradnje’, rekao je premijer

Premijer Andrej Plenković poručio je da će, uz očuvanje digniteta Domovinskog rata i poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja, u četvrtom desetljeću hrvatske demokracije Vlada ustrajati na politici pomirbe, suživota i okrenutosti budućnosti, koju podupire 95 posto građana.

“Mislim da smo mi svi ovdje došli da odamo počast žrtvi Vukovara, hrvatskih branitelja, simbolu Domovinskog rata, da vodimo vrlo jasnu politiku pomirbe, politiku suživota i politiku okretanja prema budućnosti. I na tom tragu politike, koju podržava 95 posto građana Hrvatske, ćemo ustrajati jer je to dobro i za Vukovar i za Hrvate koji ovdje žive i za predstavnike srpske manjine. I nema tog procesa koji će promijeniti taj smjer koji smo zauzeli i iza kojeg čvrsti stojimo i kojeg ćemo se držati”, rekao je premijer u utorak u Vukovaru.

Ovo je četvrto desetljeće hrvatske demokracije i važno je da, uz očuvanje digniteta Domovinskog rata, poštovanje prema žrtvi hrvatskih branitelja, svi skupa gledamo naprijed u duhu koji jedino može biti duh pomirbe i suradnje, dodao je premijer u izjavi uoči sutrašnjeg obilježavanja Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Osvrnuo se na izostanak državnog tajnika Milasa

Rekao je to nakon novinarskih pitanja vezanih uz izostanak državnog tajnika Zvonka Milasa u izaslanstvu s predstavnicima SNV-a i SDSS-a koje je s obale u Dunav položili vijence te reakcije dogradonačelnice Vukovara Ivane Mujkić, koja je zbog najave da će u izaslanstvu biti i Milas, jučer izjavila da se osjeća “izdano i prodano”. Premijer je negirao da je bilo pritisaka prema Vladi i HDZ-u da Milas ne bude u izaslanstvu.

“Ne. Tu je došlo do nekog nesporazuma. Meni nije jasno kako se to dogodilo. Koliko sam shvatio, on je danas dobio neku virozu pa danas nije mogao biti zajedno s predstavnicima SNV-a i SDSS-a na Ovčari. Međutim, što se drugih aktivnosti tiče, to je sam Pupovac sve to pojasnio”, rekao je Plenković referirajući se na riječi predsjednika SNV-a koji je o toj temi danas rekao da je došlo do nesporazuma u komunikaciji vezanoj uz najavu da će polaganju vijenaca u Dunav biti nazočan i državni tajnik Milas.

Plenković očekuje da će sutra u Vukovari ‘sve proći u redu’

Premijer je izrazio nadu da će sutra u Vukovaru, s obzirom na epidemiju koronavirusa, sve proći u redu.

“Očekujem da sutra sve prođe u najboljem redu i da svi budu disciplinirani i izbjegnu ponašanje koje bi moglo pridonijeti zarazi”, rekao je.

Upitan kako komentira to što predsjednik republike Zoran Milanović neće sutra biti u Koloni sjećanja, već će počast žrtvi Vukovara odati polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod Spomen-obilježja masovne grobnice na Ovčari, Plenković je odgovorio: “To je njegov odabir”.

Plenković posjetio ‘Borovo’

Premijer Plenković obišao je u utorak u Vukovaru pogone “Borova” poručivši kako će Vlada i dalje pomagati toj tvrtki u većinskom državnom vlasništvu.

“‘Borovo’ danas ima 600 zaposlenika i nastoje biti kvalitetni sa svojim proizvodnim asortimanom. Dogodine će biti 90 godina ‘Borova’ i čestitamo na tome upravi i zaposlenicima”, kazao je premijer Plenković nakon što se zadržao u razgovoru s predsjednicom Uprave “Borova” Gordanom Odor u čijoj pratnji je i obišao pogone tvrtke.

Podsjetio je kako je “Borovo” u gotovo stopostotnom državnom vlasništvu pa je Vlada u nekoliko navrata potpomogla njegovo poslovanje.

“Drago mi je da su mjere koje je Vlada ove godine donosila za očuvanje radnih mjesta bile korištene i ovdje, i to pravodobno i uspješno”, ocijenio je premijer Plenković.

Također je kazao kako je Vlada brojnim mjerama do sada pomagala Vukovar, a to će nastaviti činiti i u budućnosti.

Uz premijera Plenkovića bio je i ministar obrane Mario Banožić te savjetnik premijera Damir Krstičević.

Plenković je u Vukovar stigao kako bi u srijedu bio nazočan obilježavanju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, a večeras će upaliti i svijeću ispred vukovarske bolnice.