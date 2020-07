PLENKOVIĆ KOMENTIRAO MILANOVIĆEV KONTROVERZNI POTEZ: ‘To je vrlo neobično, ne znam zašto ne želi poštivati institucije ove države’

Premijer je danas komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne dođe na konstituirajuću sjednicu Sabora, dok su iz ureda šefa Sabora Gordana Jandrokovića poručili kako s Pantovčaka još nisu dobili službeni odgovor

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u ponedjeljak vrlo neuobičajenom odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da ne prisustvuje konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora. Iz Ureda predsjednika jučer su potvrdili da Milanović u srijedu neće doći na konstituirajuću sjednicu 10. saziva Hrvatskoga sabora.

“Znam ono što je sigurno – Sabor će se konstituirati. Vrlo je neuobičajeno, koliko sam vidio u medijima, nismo o tome razgovarali, bila mi je to nova vijest”, kazao je Plenković novinarima ispred zgrade Vlade gdje ih je izvijestio o tijeku pregovora o novome europskom proračunu i Planu oporavka.

‘Nije ovo razlog za medijsko prepucavanje’

Plenković je podsjetio da su svi pozvani došli na Milanovićevu inauguraciju. “Primjerice, kada je bila njegova inauguracija, koja je bila skromnijeg karaktera, mi smo dobili poziv i odazvali smo se jer poštujemo hrvatske institucije, simbole države. Takva je bila naša logika. Zašto on to ne želi, meni to nije jasno, to morate njega pitati”, dodao je.

Nije želio odgovoriti je li tu riječ o nepoštovanju i derogiranju funkcije predsjednika države, ponovivši da se to pitanje mora uputiti Milanoviću. “Vrlo neuobičajeno, nije ovo razlog da bi mi sada išli u medijsko prepucavanje, to mi zaista nije bitno danas”, istaknuo je premijer, dodavši da mu je bitno vratiti se u Bruxelles i sutra postići dogovor. O sastavu Vlade nije želio ništa komentirati i odgovarati, poručivši da će sve znati popodne, za kada je sazvana sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a.

Nema službenog odgovora

Ured predsjednika Hrvatskoga sabora u ponedjeljak prijepodne nije dobio nikakav službeni odgovor od predsjednika Republike o tome hoće li doći ili ne na konstituirajuću saborsku sjednicu koju je sazvao za srijedu, 22. srpnja, doznaje se u Uredu. Slijedom te činjenice, u Uredu ne žele komentirati najavu predsjednika Zorana Milanovića da u srijedu neće doći u Sabor, što bi bio presedan. Naime, uvijek do sada predsjednici države dolazili su na konstituiranje Sabora.

U Uredu Gordana Jandrokovića su samo potvrdili da je poziv predsjedniku Republike poslan u petak službenom dostavom. Dok Jandrokovićev Ured ne želi komentirati Milanovićevu odluku, u Saboru se neslužbeno komentira kako bi predsjednik Republike sam trebao objasniti svoje razloge i kako javnost to od njega očekuje. Iz Ureda predsjednika Milanovića u nedjelju je potvrđeno da neće doći na konstituirajuću sjednicu 10. saziva sabora.

“Predsjednik Republike je donio Odluku o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskog sabora za 22. srpnja i time je u potpunosti iskoristio svoju Ustavom jasno propisanu ovlast”, poručili su iz njegova Ureda.

