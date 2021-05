PLENKOVIĆ OŠTRO O KAMPANJI: ‘Škoro kao neki naivni pajac upada u mrežu’; Spomenuo i ‘huškača s Pantovčaka’ i ‘ljevicu koja plače’

‘Sad je vrijeme da vidimo tko su akteri na sceni koji brinu da osiguramo dovoljno cjepiva, turistička sezona, da se osiguraju mirovine’, dodao je

Premijer Andrej Plenković posjetio je danas Dubrovačko-neretvansku i Splitsko-dalmatinsku županiju, kako bi dao podršku kandidatima HDZ-a uoči drugog kruga izbora. Tom je prilikom komentirao retoriku u drugom kampanje u Zagrebu i to što Tomislav Tomašević ima policijsku pratnju, piše N1.

“Zanimljivo mi je to promatrati. Vidim da je i ovaj huškač s Pantovčaka komentirao da neki huškaju. Nakon njegovih izjava o Bugarskoj zabilježena su dva incidenta protiv bugarskih državljana u Hrvatskoj. Mislim na Milanovića. Ljevica se zgraža zbog huškanja Škore, a Škoro kao neki naivni pajac upada u mrežu svih aktera koji će ga pregaziti kao plitak potok za koji dan”, kaže Plenković.

Osvrnuo se i na Škorino huškanje HDZ-a:

“Kada huškanje dolazi od Škore prema meni ili HDZ-u, onda to za ljevicu ne postoji. Imate ljevicu koja sada plače, a inače šuti, imate Škoru koji sad nekom drugom govori ono što govori inače i sad smo svi začuđeni. Važno je da svi progledaju”, rekao je premijer.

‘Sad malo plaču jer se njih tiče’

Poručio je i da su mnogi šutjeli na Milanovićeve istupe:

“Svi koji su šutjeli na Milanovićevo gađenje čitave scene, ne samo mene, nego ljudi iz medija, komentatora, televizija, dnevnih novina, svi su oni šutjeli. Šute i dalje. Sad malo plaču jer se njih tiče. Sad je vrijeme da vidimo tko su akteri na sceni koji brinu da osiguramo dovoljno cjepiva, turistička sezona, da se osiguraju mirovine”, kaže premijer.

O popuštanju mjera

Komentirao je i popuštanje mjera uoči drugog kruga izbora rekavši da Hrvatska nije imala restriktivne mjere koje bi u potpunosti ograničile društveni život:

“Ako je to politički potez koji će utjecati na izbore, mislim da su to kreativni komentari. Mislim da to nema veze s izborima nego realnim tijekom epidemije, kao i dosad. Što se brže svi procijepimo, to će nam biti bolje. Izgledno je da će od iduće godine ići cijepljenje i za mlađe od 18 godina”, rekao je Plenković.