PLENKOVIĆ KAŽE – NEĆE MIJENJATI SVOG KANDIDATA ZA ČELO ZAGREBA: ‘Doživio je tri indikativna napada. Njegova kandidatura nekoga smeta’

Premijer Andrej Plenković odbacio je špekulacije kako će HDZ nakon smrti Milana Bandića zamijeniti Davora Filipovića boljim gradonačelničkim kandidatom uoči lokalnih izbora

Premijer Andrej Plenković u zagrebačkom se Gradskom poglavarstvu upisao u knjigu žalosti povod smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Istaknuo je kako je Bandić u protekla dva desetljeća doprinosio razvoju grada.

“Danas smo ovdje kako bi se upisao u knjigu žalosti povodom smrti gradonačelnika Zagreba Milana Bandića koji je na dužnosti, zahvaljujući povjerenju građana bio protekla dva desetljeća. U tom razdoblju je doprinosio razvoju grada, realizaciji brojnih projekata, imao je veliku životnu energiju i rado je za Zagreb svaki dan. To je bilo njegovo političko geslo. Njegov odlazak je bio nagao, kao što smo svi vidjeli i želim mu zahvaliti na pozitivnom što je učinio za Zagrepčanke, Zagrepčane i Grad Zagreb te druge krajeve Hrvatske”, prenosi Jutarnji Plenkovićeve riječi.

“Svatko tko u politici ima dobra i manje dobre strane. Razdoblje od 20 godina u kojem je Zagreb drugačiji, prvi pogled pokazuje koliko je nastojao učiniti dobroga za Zagreb. Mislim da se iskreno trudio da Zagreb učini boljim gradom nego što je bio prije nego je postao gradonačelnik”, poručio je premijer na pitanje hoće li Bandić ostati upamćen kao pozitivna ili negativna ličnost.

Filipović doživljava napade

Osvnuo se i na špekulacije da bi HDZ, s obzirom na smrt gradonačelnika uoči lokalnih izbora, mogao zamijeniti svog kandidata Davora Filipovića nekim drugim. Odlučno je odbacio takvu mogućnost i naglasio kako se Filipović nalazi pod konstantnim napadima.

“Što se tiče tih špekulacija, one su brže od istine. Nema nikakve ni trunke istine da bi HDZ dovodio u pitanje kandidaturu Davora Filipovića koji je kandidat za gradonačelnika Zagreba. U samo dva tjedna je Filipović doživio tri indikativna napada. Prvi je fabriciranje lažnog intervjua s lažnom naslovnicom. To znači da njegova kandidatura nekoga smeta. Onda je doživio puštanje u javnost lažne interne ankete HDZ-a koja bi za njega bila nepovoljna. I to znači da njegova kandidatura nekoga muči i želi ga se dekredibilizirati. Jučer, umjesto da se pokaže suosjećanje, u eter se pušta lažna špekulacija na temelju navodnih, a lažnih razmatranja unutar HDZ-a. To po meni ukazuje da čovjek koji je doktorirao ekonomiju s 26 godina, bio agilan zastupnik četiri godine u skupštini te pokazao koliko je kompetentan smeta protukandidatima. Ima čvrstu potporu HDZ-a, ne samo vodstva nego i gradske organizacije”, istaknuo je Plenković.

Sućut obitelji Kranjčar

Pogodila ga je i smrt legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cice Kranjčara. “Ovih zadnjih šest mjeseci toliko je velikih hrvatskih ljudi napustilo ovaj svijet. Žao mi je, Cico je bio veliki igrač i veliki trener, legenda Dinama. Upućujem njegovoj obitelji i svim prijateljima izraz sućuti”, poručio je premijer.

