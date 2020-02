PLENKOVIĆ KAŽE DA PODRŽAVA KRSTIČEVIĆA NAKON AFERE S IMOVINSKOM KARTICOM: ‘Stalno smo u kontaktu u vezi s tim’

Andrej Plenković tvrdi da podržava ministra Damira Krstičevića nakon afere s imovinskom karticom i da je s njim u kontaktu

Premijer Andrej Plenković izjavio je danas u portugalskome gradu Beji da stoji iza ministra obrane Damira Krstičevića vezano uz mogućnost da, zbog nejasnoća na imovinskoj kartici, Krstičević stavi mandat na rasplaganje, istaknuvši da je stalno u kontaktu s Krstičevićem te da, s tim u vezi nema novosti.

Premijer Plenković sudjelovao je u subotu u portugalskome gradu Beji na samitu “Prijatelja kohezije” na kojemu su se definirala stajališta o kohezijskoj politici koja je, istaknuli su hrvatski premijer i njegov portuglaski kolega Antonio Costa, “važna za sve, a osobito za one europske regije koje još trebaju dostići stupanj razvoja najrazvijenijih”.

Emotivna reakcija na situaciju

Hrvatski novinari pitali su premijera i o političkim aktualnostima u Hrvatskoj, pa ih je tako zanimalo je li Plenkovića, kako je najavio, ovaj vikend već razgovarao s ministrom Krstičevićem o njegovoj imovinskoj kartici, uz primjedbu da je rekao kako Krstičević “vrlo emotivno reagira na tu situaciju”.

Riječ je o članku koji je 31. siječnja objavio portal “Index” pod naslovom “Krstičević kupio bespravno izgrađenu kuću na moru”, na koji je pak reagiralo Ministarstvo obrane ustvrdivši da “potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević nije kupio bespravno izgrađenu kuću u Žaboriću, kako je izvijestio portal Index, nego su on i njegova supruga 2004. kupili kuću s okućnicom izgrađenu po građevinskoj dozvoli iz 1982.”.

Unutarstranački izbori u HDZ-u

Sljedeće novinarsko pitanje upućeno premijeru i predsjedniku HDZ-a bilo je o kandidaturi Tomislava Karamarka za predsjednika HDZ-a te smatra li Plenković da je Karamarko već dao ono što je trebao stranci budući da je već imao priliku biti njezin predsjednik.

“Kao što sam više puta rekao, na tijelima stranke donijet ćemo ovoga tjedna formalnu odluku o raspisivanju unutarstranačkih izbora i svi naši članovi, bez obzira na to jesu li ili nisu bili na nekoj stranačkoj dužnosti, ako žele aktivnu ambiciju ili imaju ideju kako da pridonesu stranci pa onda i Hrvatskoj, to mogu i učiniti”, rekao je Plenković. Istaknuo je je kako je sve otvoreno i svi koji to žele mogu se kandidirati.

Novinarska primjedba odnosila se i na činjenice kako je Tomislav Karamarko bio i potpredsjednik Vlade “u onim nategnutim odnosima nakon izbora 2015. kada je Sabor opozvao Vladu, a Karamarko tvrdio da će imati većinu, ali ju nije uspio sastaviti, a nakon toga je slijedio starnački sabor na kojemu je govorio i Plenković”.

Demokratska utakmica

Po primjedbi, slijedilo je i pitanje za Plenkovića što misli o tomu je li Karamarko već dao ono što je mogao, a Plenković je ustvrdio kako “nema teoretske šanse da on nekome artikulira ambicije”. “Dapače, svatko tko ima ambicije može se uvijek kandidirati i svatko to želi je dobrodošao”, izjavio je Plenković.

Zaključio je kako će unutarstranački izbori u HDZ-u “biti demokratska utakmica, odlučit će članice i članovi HDZ-a, a svi mi imamo nekavu svoju povijest, svoja postignuća i bit će vremena za razgovor o tomu što tko želi i što je tko učinio”.

