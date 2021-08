OTVORENO PRIZNAO / Plenković: 'Neću siliti ni plaćati nekoga da se cijepi. Nećemo doći dalje od 60 posto procijepljenosti, a jesen će biti takva kakvu si skrojimo'

U narančastom moramo ostati do kraja sezone, to je znak pouzdanosti dolaska kod nas. Povećan je broj ljudi u Hrvatskoj, to omogućuje da se zaraza širi. Djelujmo u dva pravca - cjepivo i pridržavanje mjera, disciplina, poručio je premijer Plenković s Trsata