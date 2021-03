PLENKOVIĆ KAŽE DA ĆEMO DO 1. SVIBNJA IMATI MILIJUN DOZA CJEPIVA: U SAD-u cijepljeno 100 milijuna ljudi, Britanci cijepe sve iznad 40 godina

Jučer su u Hrvatskoj zabilježena 823 nova slučaja zaraze koronavirusom, čime je broj aktivnih slučajeva 4552, preminulo je 12 osoba, a na bolničkom liječenju je 811 pacijenata od kojih je na respiratorima njih 78

U svijetu je od početka pandemije zabilježeno 119.060.652 slučaja, uz 2.639.413 preminulih i 67.397.962 oporavljenih

Premijer Andrej Plenković poručio je da bi do 1. svibnja trebali imati milijun doza cjepiva

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Srbija u vikend-lockdownu

8:55 – Vlada Srbije je na prijedlog Kriznog stožera u petak usvojila nove mjere po kojima se za vikend zatvaraju svi ugostiteljski objekti i trgovački centri osim trgovina s prehrambenim proizvodima, ljekarni i benzinske pumpe. Lockdown je počeo u petak u 21 sat, a trajat će do ponedjeljka u 6 ujutro, piše Blic.rs.

Od ponedjeljka u učenici viših razreda osnovnih škola u Srbiji prelaze na online nastavu dok se za učenike srednjih škola ovaj način nastave produljuje i idući tjedan, objavili su iz vladinog ureda.

Primorsko-goranska županija: 149 novozaraženih, 2 preminulih

8:54 – U Primorsko-goranskoj županiji je danas 149 novooboljelih i 66 ozdravljenih osoba. Tijekom jučerašnjeg dana su preminule dvije osobe od COVID-19 bolesti. Ukupno je tijekom jučerašnjeg dana laboratorijski obrađeno 763 uzoraka.

Prema podacima Ureda ravnateljstva KBC-a broj hospitaliziranih pacijenata koje se liječe od COVID-19 bolesti je 52. Na respiratoru se danas nalazi devet osoba.

Sarajevo u djelomičnom lockdownu

8:52 – Sarajevo je od petka u 20 sati do ponedjeljka u 7 sati djelomičko u lockdownu. Tijekom vikenda neće raditi većina poslovnih objekata poput kafića, restorana, trgovačkih centara i frizerskih salona, javlja Klix.ba. Stanovnicima je od 23 sata do 5 ujutro zabranjeno i kretanje.

U Sarajevu je u petak zabilježeno ukupno 4086 aktivnih slučajeva dok se u samoizolaciji nalazi 5682 ljudi.

Iz naredbe o lockdownu izuzeti su: trgovine prehrambenim proizvodima i pekare, ljekarne, benzinske postaje, prodavaonice hrane za životinje, specijalizirane prodavaonice medicinskih sredstava, veterinarskih proizvoda i opreme, subjeki koji obavljaju djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, subjekti koji obavljaju veterinarske djelatnosti, kantonalna javna komunalna poduzeća i kantonalna javna poduzeća, aerodrom, kopneni prijevoz i ostale pomoćne djelatnosti u prijevozu, hoteli i sličan smještaj uz posluživanje hrane samo za goste koji imaju prijavljen boravak, subjekti koji se bave proizvodnom djelatnosti, subjekti koji se bave pogrebnim i srodnim djelatnostima i gradilišta.

U ovom razdoblju dozvoljen je i rad javnih kuhinja, kao i priprema te dostava hrane i pića do 23 sata uz poštivanje mjera. Uz to, dozvoljena su i sportska natjecanja i treninzi na otvorenom, ali bez publike. Navedene mjere nisu na snazi u drugim kantonima u BiH no, u njima nije bila zabilježena očekivana gužva zbog lockdowna.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 4 novozaraženih

8:39 – Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđeno je četiri nova slučaja zaraze koronavirusom. Tri novozaražene osobe s područja su grada Čazme, a jedna novozaražena osoba s područja je grada Bjelovara.

U bjelovarskoj Općoj bolnici trenutno je na liječenju 13 pacijenta zaraženih koronavirusom. Na respiratoru nema pacijenata, a na opservaciji je 15 pacijenata. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 196 osoba.

Četvrtina Amerikanaca cijepljena, dano više od 100 milijuna doza

8:15 – Samo tri mjeseca od početka cijepljenja protiv koronavirusne bolesti u SAD-u svaki je četvrti Amerikanac primio najmanje jednu dozu cjepiva, a u petak je broj danih doza cjepiva premašio 100 milijuna. U Sjedinjenim Američkim Državama odobrena su tri cjepiva – Pfizer/BionTech, Moderna i Johnson&Johnson.

Do sada je dano 101.128.005 doza tih cjepiva, prema podacima američke agencije za javno zdravstvo – Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) i to predstavlja otprilike 30 posto cjepiva danih u čitavom svijetu. Prema podacima CDC-a više od 25 posto Amerikanaca primilo je jednu dozu cjepiva, a 13,5 posto cijepljeno je u potpunosti. Dano je 55 milijuna doza Pfizer/BioNTech cjepiva, 49 milijuna Moderne i 900.000 J&J cjepiva. Među najranjivijim skupinama, onima starijima od 65 godina prvu dozu primilo je 61,1 posto stanovnika, a obje doze 32,4 posto stanovnika.

Dnevno se u SAD-u da više od dva milijuna doza cjepiva. SAD broji oko 330 milijuna stanovnika, a odraslih je oko 258 milijuna stanovnika. Cjepivo je ne daje djeci. Prema Bijeloj kući u skladištima bi za kompletno cijepljenje trebalo biti dovoljno doza do kraja svibnja.

Prvu dozu cjepiva u SAD-u 14. siječnja primila je medicinska sestra u New Yorku. Prema podacima sveučilišta Johns Hopkins u SAD-u je do sada koronavirusom zaraženo oko 30 milijuna ljudi, a umrlo je više od 530 000.

Od idućeg tjedna u Latviji većinom obvezan rad od kuće

8:15 – Zbog širenja zaraze koronavirusom rad od kuće u Latviji će sljedeći tjedan postati uglavnom obvezan. Latvijska vlada u petak je odlučila da će rad od kuće za zaposlenike državnih službi, državnih i općinskih tvrtki te zaposlenih u privatnom sektoru od idućeg tjedna biti obvezan. Njima od utorka više neće biti dopušten dolazak na posao u urede, a iznimku će činiti zaposleni u proizvodnim pogonima i oni radnici koji svoje aktivnosti mogu obavljati isključivo na radnome mjestu.

Svrha ovakve uredbe je smanjiti rizik od moguće zaraze koronavirusom zaposlenika u uredima ili na putu do radnog mjesta. Istodobno su nametnuti i stroži propisi o ponašanju u javnome prijevozu. U školama će biti dopušteno održavanje nastave na otvorenom uz pridržavanje odrađenih mjera.

Od jeseni se ova članica EU-a s 1,9 milijuna stanovnika kontinuirano bori sa sve većim brojem novozaraženih. Zbog strogih restriktivnih mjera uvedenih sredinom prosinca, situacija se donekle ublažila. Od početka pandemije u Latviji je evidentirano gotovo 93.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a gotovo 1750 zaraženih umrlo je od posljedica covida-19.

U Britaniji od Uskrsa cjepivo za sve iznad 40 godina

8:15 – Britancima iznad 40 godina bit će ponuđena prva doza cjepiva protiv covida-19 do Uskrsa, 4. travnja, jer će veća ponuda omogućiti brzo širenje programa cijepljenja, izvijestio je dnevni list Telegraph, citirajući izvor iz vlade. Očekuje se da će se zalihe cjepiva u Britaniji i više nego udvostručiti, što će Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS) omogućiti da u idućim tjednima nudi milijun doza dnevno, objavio je taj britanski list.

Očekuje se da će ljudi iznad 50 godina starosti dobiti pozive za cijepljenje tijekom idućega tjedna, što je otprilike tri tjedna prije vladina ciljanog roka, navodi Telegraph. Međutim, glasnogovornica britanskog ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kazala je za Reuters kako je “netočna” tvrdnja da će se starijim od 40 godina do Uskrsa ponuditi cjepivo.

“Utvrdili smo svoje vremenske rokove za program cijepljenja i to se ne mijenja. Namjeravamo ponuditi prvu dozu svim starijima od 50 godina do sredine travnja, a svim odraslima do kraja srpnja”, rekla je glasnogovornica.

SAD: Cijepiti protiv covida mogu zubari, veterinari i studenti medicine

Jučer – Za dovoljno doza cjepiva protiv covida-19 treba i dovoljno osoblja za njegovo ubrizgavanje, pa su Sjedinjene Države u petak odobrile da stanovništvo cijepe i studenti medicine, stomatolozi i veterinari, te umirovljenicima tih profesija. “Zahvaljujući današnjoj mjeri više medicinskog osoblja će moći sudjelovati u imunizaciji američkog stanovništva”, prema priopćenju Bijele kuće.

“U cijepljenje protiv covida je uključen niz zanimanja, među kojima i primalje. Umirovljenici srodnih zanimanja, kao i bivši farmaceuti moći će cijepiti, baš kao i studenti medicine, sestrinstva i drugih kvalificiranih profesija uz odgovarajuću obuku i uz profesionalni nadzor”, dodaje Bijela kuća.

Pokrenuta je internet stranica kako bi se osobe koje misle da se uklapaju u te kategorije mogle javiti kao dragovoljci. Sjedinjene Države s oko 330 milijuna stanovnika imaju točno 100 milijuna primijenjenih doza cjepiva, što je simboličan prag premašen u petak. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je savezne države da do 1. svibnja omoguće svim odraslima cijepljenje protiv covida-19, bez obzira na njihovu dob i zdravlje, što je već slučaj na Aljasci.

Plenković: Do 1. svibnja trebali bi imati oko milijun doza cjepiva

Jučer – Premijer Andrej Plenković rekao je u petak da bi u Hrvatskoj do 1. svibnja trebali imati oko milijun doza cjepiva protiv koronavirusa što je “nešto sporije od očekivanja”, a dodao je i kako je šteta što smo najviše cjepiva naručili od AstraZenece jer su oni sada usporili dinamiku isporuke. “Vlada RH do sada je naručila 6,8 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa a do sada je došlo njih oko 430.000. Do 1. svibnja trebalo bi biti oko milijun doza cjepiva u Hrvatskoj. Sve je to nešto sporije od očekivanja”, kazao je Plenković u intervjuu za Dnevnik HTV-a.

Smatra i da problemi nastaju u ogromnim narudžbama koje su došle prema farmaceutskim kompanijama, ne samo iz članica EU već i iz drugih zemalja diljem svijeta. “Nakon što su u rekordno brzom roku Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca i Johnson&Johnson uspjeli otkriti cjepivo, to cjepivo je odobreno i počelo se proizvoditi. Proizvodni kapaciteti ovoliko velikih količina nisu toliko veliki da bi dinamika isporuke bila brza onako kako bismo mi svi to htjeli”, kazao je.

Poručio je i da je u Bruxellesu iskazao snažan interes Hrvatske da se ta dinamika ubrza jer smo turistička zemlja i zemlja koja želi ući u turističku sezonu sa što više procijepljenih hrvatskih građana, potom i da osiguramo mehanizme na razini EU da se sloboda kretanja napravi na način koji je siguran. Najavio je i da će Europska komisija izaći idući tjedan s prijedlogom potvrde za tri kategorije građana – oni koji su ili cijepljeni, ili imaju negativni test ili su preboljeli covid.

Govoreći o raspodjeli cjepiva Plenković je rekao da je Hrvatska od ljeta kada su počeli pregovori s farmaceutskim kompanijama postupno dobivala signale od Europske komisije o pregovorima s tim kompanijama. Tijekom ljeta sve dostupne informacije upućivale su da će cjepiva AstraZenece najbrže biti gotovo i najbrže biti odobreno, “ali se onda tu nešto zakompliciralo”.

“U ovom trenutku nama je šteta da smo najviše cjepiva naručili od AstraZenece zato što su oni sada nešto usporili dinamiku. Međutim, kada se jednom to konsolidira mi bi mogli dobiti jako, jako velike količine cjepiva AstraZenece”, istaknuo je.

Plenković je komentirao i privremeno odustajanje nekih zemalja od cijepljenja tim cjepivom nakon što su se pojavile informacije o smrtnim slučajevima nakon primanja AstraZenecinog cjepiva kao i smrt 91-goišnjakinje u Hrvatskoj nakon što se cijepila njime. Rekao je da je, kada je vidio tu vijest, odmah kontaktirao ministra zdravstva Vilija Beroša koji je bio u kontaktu sa ravnateljem HALMED-a (Hrvatska agencija za lijekove).

Naveo je i da po podacima koje trenutno oni imaju ne vidi se nikakva uzročno-posljedična veza između smrti te 91-godišnjakinje i primanja cjepiva. No, dodao je, to još uvijek ispituju te će se konzultirati i s Europskom agencijom za lijekove (EMA) kako bi to provjerili.

Poručio je i da se u ovom trenutku neće privremeno obustaviti cijepljenje AstraZenecom istaknuvši kako su to odluke koje mora donijeti struka i to nije bilo kakav politički voluntarizam. Plenković je rekao i kako nije točan podatak da se 30 posto građana zbog straha više ne želi cijepiti AstraZenecinim cjepivom. “Koliko sam shvatio od ravnatelja HZJZ-a to nije točno”, ustvrdio je.