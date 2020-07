‘PLENKOVIĆ JE TUĐMANOV NAJUSPJEŠNIJI NASLJEDNIK’: Nijemci govore o izborima, ali su sumnjičavi: ‘Sve će ostati po starom’

Upitno je hoće li Plenković uistinu provesti europske vrijednosti. On se usteže potisnuti pretjerani utjecaj ultra-konzervativne katoličke crkve. On prikriva povrede ljudskih prava koje hrvatska policija nanosi migrantima. On čak daje potporu ekstremnim hrvatskim nacionalistima u Bosni i Hercegovini, koji dalje žele destabilizirati susjednu zemlju i javno slavne ratne zločince osuđene u Den Haagu. Dakle, sve će ostati po starom.”

“Plenkovićeva pobjeda bila je znatno uvjerljivija nego što se dalo očekivati na temelju ispitivanja javnog mnijenja”, piše konzervativni njemački list Welt, a prenosi Deutsche Welle.

“50-godišnji bivši diplomat vlada od 2016. On je u politički centar uveo HDZ, stranku koja okuplja čitavu desnicu i koju je u vrijeme raspada Jugoslavije zasnovao utemeljitelj države i ratni gospodar Franjo Tuđman. Na europskoj pozornici Tuđmanov najuspješniji nasljednik vrijedi kao pouzdani saveznik kancelarke Angele Merkel.”

Welt i drugi listovi navode kako će Plenković vjerojatno formirati koaliciju sa strankama manjina i drugim malim strankama, te da je katastrofalni gubitnik izbora SDP čiji je šef Davor Bernardić već podnio ostavku.

Frankfurter Allgemeine Zeitung piše kako su Plenkoviću godinama u HDZ-u zamjerali kako nije dovoljno “nacionalan” i “hrvatski”, no da je on ustrajao u namjeri da stranku uvede u desni centar.

‘Dobro mu je došao i izvjesni korona-bonus’

“Najkasnije od nedjelje Plenković ima potvrdu za svoju ideju. Za HDZ nije dobio samo jedne parlamentarne izbore već je taj uspjeh potvrdio ponovljenom pobjedom po isteku mandata. To je velika stvar, posebice jer je u vidu Domovinskog pokreta nastala važna politička snaga desno od HDZ-a, snaga koja je iz starta postala treća u zemlji”, piše F.A.Z. uz dodatak kako će kritizeri unutar HDZ za dogledno vrijeme biti bez municije za napade na Plenkovića.

“Ipak, premijeru je dobro došao i izvjesni korona-bonus, jer je, kao i drugim demokracijama, hrvatska Vlada u doba velike nesigurnosti jasno dobila na podršci”, dodaje list iz Frankfurta.

Slično piše i lijevo-liberalni Tageszeitung (taz) iz Berlina. “Andrej Plenković je dokazao, ne samo javnosti nego i vlastitoj stranci, da jedan umjereni HDZ, usprkos konkurenciji s krajnje desnice, može ostvariti rezultat na rubu apsolutne većine. To je pozitivan znak iz zemlje koja je još donedavno lebdjela između Merkel i Orbána.”

Plenkoviću je, nastavlja taz, uspjelo i da teško porazi koaliciju Socijaldemokrata koja je u anketama imala prednost. “Očito ljevici u Hrvatskoj nije dovoljno upozoravati na fašizam desnice. SDP se usprkos dobrim argumentima nije uspio ponuditi kao uvjerljiva alternativa jednoj Vladi koju su obilježili stagnacija i korupcija.”

Taz pokušava odgovoriti i zašto: “Umjesto na dosadna siva odjela, bolje bi bilo osloniti se na kompetentne žene i mlade ljude. To je uradila nova lijevo-zelena stranka Možemo koja je SPD-u uzela vrijedne glasove u velikim gradovima i u parlamentu će imati 7 zastupnika.”

‘Upitno je hoće li Plenković uistinu provesti europske vrijednosti’

Berlinski list se potom fokusira na buduću vladu: “Upitno je hoće li Plenković uistinu provesti europske vrijednosti. On se usteže potisnuti pretjerani utjecaj ultra-konzervativne katoličke crkve. On prikriva povrede ljudskih prava koje hrvatska policija nanosi migrantima. On čak daje potporu ekstremnim hrvatskim nacionalistima u Bosni i Hercegovini, koji dalje žele destabilizirati susjednu zemlju i javno slavne ratne zločince osuđene u Den Haagu. Dakle, sve će ostati po starom.”

Süddeutsche Zeitung iz Münchena piše kako se tijekom kampanje činilo kako bi Domovinski pokret “desno-nacionalnog pjevača narodne muzike” Miroslava Škore mogao biti presudan za formiranje Vlade.

“U svojoj kampanji on je huškao protiv srpske manjine u zemlji i dovodio u pitanje pravo silovanih žena na pobačaj. Kako se i vjerovalo, Domovinski pokret postao je treća najjača snaga, no Plenković neće biti upućen na njih tijekom sastavljanja Vlade”, dodaje taj list.

Švicarski Neue Zürcher Zeitung osvrće se na “pogreške” predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, kojima od vikenda valja pridodati i podršku HDZ-u u snimci objavljenoj na dan glasovanja u Hrvatskoj. Tu Von der Leyen i drugi političari Europske pučke stranke izgovaraju “Sigurna Hrvatska”, što je bio slogan HDZ-a.

‘Što je spopalo iskusnu političarku da se upregne u Plenkovićeva kola?’

“Jedva dvije sekunde traje nastup Von der Leyen, u kojem se sa smiješkom muči s hrvatskim jezikom. No to je ipak jasno kršenje kodeksa ponašanja njene Komisije. On zabranjuje svako javno očitovanje i svaki nastup u ime jedne političke partije. Predsjednica Komisije EU je dakle bez ikakve dvojbe obvezna čuvati stranačku neutralnost. Što je spopalo iskusnu političarku te je dozvolila da ju se upregne u Plenkovićeva kola?”, pita se najveći švicarski list.

Slijedi objašnjenje njenoga glasnogovornika kako su tek u “finalnoj verziji” videa u Zagrebu potpisali Von der Leyen kao predsjednicu Komisije. No N.Z.Z. bilježi da se Von der Leyen, snimljena u zgradi Europske komisije i ispred zastave Europske unije, nikako nije dojmila kao “privatna osoba”.

“Je li Von der Leyen opet loše posavjetovana? To je moguće. No može isto tako biti da Njemica, oko koje vladaju oprečna mišljenja, netom gubi dodir sa stvarnošću. Svakako, ovaj sramotni nastup nije samo sitnica”, dodaje N.Z.Z.