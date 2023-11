Radimir Čačić, bivši ministar i saborski zastupnik, za N1 televiziju osvrnuo se na smjenu Marija Banožića, kao i usporedbe s njegovom osudom za prometnu nesreću koja se dogodila prije više od deset godina. Ne može se usporediti, kazao je Čačić, odluka premijera Andreja Plenkovića o razrješenju Banožića i to da Zoran Milanović njega nije razriješio.

"Milanović je tad bio saborski zastupnik kao i ja. To je bilo dvije godine prije nego što je Zoran Milanović postao premijer. Saobraćajna nesreća, tragedija obitelji Liptak, izrazio sam žaljenje, vozio sam sporijim trakom, bez alkohola u krvi, ispod maksimalno dozvoljene brzine, u vozilu ispred mene ljudi nisu bili vezani, gospođa koja je vozila nije imala povredu jer je bila vezana, nisu imali svjetla za maglu i ključno, vozili su dvaput niže što je protuzakonito od brzine dozvoljene na autoputu. Odmah sam rekao da ako me proglase krivim, da ću podnijeti ostavke na sve svoje dužnosti. U drugostepenoj osudi sam presuđen i podnio sam ostavku. Imao sam informaciju od najviših dužnosnika Mađarske da će to tako učiniti, povukli su sutkinju iz mirovine da tako presude, bilo je vezano na slučaj Hernadi, na moj odnos prema Mađarima, posebno u INA-i i moju nespremnost da budem ucijenjen. To je bila apsolutno politička presuda. Paralele ne postoje", objasnio je bivši ministar i saborski zastupnik.

Kao neprihvatljive poteze u prometu Čačić je nabrojao, između ostalog, alkohol, punu crtu, tunel i neprilagođenu brzinu. Krivica je, istaknuo je, ovdje neupitna, ali ostaje pitanje - kakva je. Na pitanje je li trebao nastaviti karijeru, kazao je: “Nisam već dugo nikoga čuo da to problematizira. Ne sjećam se ni političkih protivinika koji su to izvlačili.”

O Agrokoru

Bivši ministar i saborski zastupnik prokomentirao je i to što je Ivica Todorić najavio političku karijeru. Osim toga, odgovorio je i na pitanje kako gleda na grupu Borg za koju se nikad nije saznalo je li se i koliko okoristila cijelom situacijom s Agrokorom.

"Tu je otvorena sumnja. Napravljeni su neupitni propusti u vođenju cijele pravne strane, da je DORH dokazano propustio obaviti to na zakoniti način, da su mogli i trebali znati da vještačenje nije zakonito, da je najveći dio napravio KPMG Hrvatska koji je u sukobu interesa, kao ni da će to vještačenje biti odbačeno što je posljedica da devet od deset točaka pada jer su vezane na vještačenje. Prebacivanje odgovornosti na Hrvoj Šipek i DORH je farsično. Pa tko je postavio državnu odvjetnicu, tko odgovara za njihov rad, tko ih brani u Saboru? Upravo Plenković i ta Vlada", zaključio je Radimir Čačić.

