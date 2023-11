Nakon žestokih prosvjeda Slavonaca zbog situacije koju je uzrokovala afrička svinjska kuha, premijer Andrej Plenković konačno je najavio razgovore s prosvjednicima, koji već tjednima prozivaju ministricu Mariju Vučković te traže njezinu ostavku.

Nije ovo prvi puta da Plenković u naizgled nemogućoj i bezizlaznoj situaciji dolazi kao spasitelj koji će riješiti svaki problem koji mu se nađe na putu. Takve scenarije viđali smo već i ranije – kada su štrajkali djelatnici u pravosuđu, kada su se bunili liječnici, kada je nezadovoljstvo iskazivala javna uprava. Uvijek isto – premijer pusti da nezadovoljni narod pritišće njegove ministre, koji se u većini slučaja ne mogu nositi sa situacijom pa na kraju kada sve izgleda bezizlazno, na scenu stupa Andrej Plenković i rješava stvar.

Taktika kao u srednjem vijeku

Politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr kaže da on ima taktiku kakva se vidi u srednjovjekovnim dvorcima koji imaju dva-tri vanjska zida koji trebaju zaustaviti napade i onda konačno onaj najuži zid oko samog dvorca, gdje se bije odlučna bitka.

"On ima nekoliko sustava ispred sebe, koje će žrtvovati jedan po jedan ako je napad dovoljno jak i s bilo koje strane dolazi – obično iz javnosti ili medija – a samog sebe čuva u srcu čitavog sustava, dakle u Banskim dvorima, kao onoga koji je u poziciji pauka, kojem svi dolaze. Pauk sjedi u sredini mreže i čeka da mu dođu, jer je mreža tako postavljena da moraju k njemu doći. I tako sustav funkcionira. To nije ništa originalno, to više-manje rade svi premijeri u svijetu", kaže nam ovaj analitičar.

Dodaje da ne tretiraju baš svi na toliko očit način ministre kao potrošnu robu poput Plenkovića, ali zato razlike nisu velike. "Imali smo neki dan situaciju da je britanski premijer u roku od 2-3 sata smijenio veoma moćnu ministricu unutrašnjih poslova i postavio dotadašnjeg ministra vanjskih poslova na njezino mjesto, a vratio u igru bivšeg premijera Camerona. Dakle, napravio je nekoliko tih personalnih promjena da bi svoju premijersku poziciju čuvao", pojasnio je.

'Kod nas se to obavlja malo primitivnije'

To je logika stvari u nečemu što je de facto kancelarski sustav, kojeg osim SAD-a i Francuske ima velika većina najrazvijenijih demokracija na svijetu, u kojemu se u zadnjoj točki brane ne nalazi kralj ili kraljica, ili predsjednik, nego premijer.

"Kod nas se to obavlja malo očitije, primitivnije, ali u osnovi je to isti model", kaže.

Upitan zašto na takav način tretira ministre, za koje se stječe dojam da su potpuno nesposobni, Puhovski kaže da su oni na to pristali. "Ako ja vama kažem da skočite kroz prozor s petog kata, a nemam nikakav pištolj u ruci, i vi skočite, onda smo u najmanju ruku podijelili odgovornost", pojašnjava.

'Svi ti ljudi razumiju pravila igre'

"Zašto biste vi skakali kroz prozor? Vi smatrate da je velika stvar da ste na petom katu, da ste u Vladi, i spremni ste svašta žrtvovati za to. Svi su ti ljudi, kakvih god sposobnosti bili, ograničenih najčešće, ipak dovoljno inteligentni da razumiju pravila igre koja se na koncu konaca ponavljaju već 25 puta u ovoj Vladi. Prema tome, oni su pristali na to, uvijek uz dvije pretpostavke - da se to neće baš njima dogoditi i da će izdržati do kraja mandata. A to se za većinu očito nije pokazalo istinito", dodaje.

Termin izbora je važan

Upitan koliko bi se prosvjed mogao odraziti na izbore, Puhovski kaže da to ovisi kada će biti izbori. "Budu li izbori krajem veljače što se sada pojavljuje kao jedna varijanta, ova situacija će imati nekog odjeka. U svakom drugom slučaju, ako budu izbori u proljeće, to će se gotovo sigurno zaboraviti", rekao je.

"Iskustvo je pokazalo da je HDZ potpuno rezistentan, imun, na bilo kakve skandale, pritiske, neuspjehe i tako dalje, kao što svi pokazatelji upućuju da je njihov rejting stabilan. I treće, paradoksalno, mogli bi loše proći zbog jedne stvari u kojoj su po mojem sudu u pravu – ja mislim da je Vlada u pravu kada se radi o svinjskoj kugi, tu treba biti strašno oprezan jer nema lijeka niti drugog načina da se iz toga izađe", pojašnjava.

"Ali tu gdje su u pravu bi mogli nastradati jer su dirnuli u simboličke, a ne samo materijalne vrijednosti, kao što je kolinje ili svinjokolja. I to bi im se moglo, ukoliko izbori budu u rano proljeće ili kasnu zimu, obiti o glavu. Međutim, vjerujem da do tih ranih izbora neće doći, prije svega zato što bi tek sredinom ožujka javni službenici mogli dobiti ono povećanje od 12% koje je obećano, a prije toga ići na izbore je dosta riskantno", zaključio je Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.