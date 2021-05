PLENKOVIĆ JE ODLUČAN: ‘Idemo s time da se načelno zabrani rad nedjeljom. Smatramo da je to u dugu naše tradicije’

‘Idemo s time da Zakon o trgovini bude reguliran na način da se načelno zabrani rad nedjeljom, ali da se omogući rad do 16 nedjelja u godini’, rekao je Plenković

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća na kojoj se raspravljalo o reguliranju rada nedjeljom kroz Zakon o trgovini, Akcijskom planu za provedbu Europskog stupa socijalnih prava te revidiranim EU smjernicama za regionalne potpore.

“Danas je bila prilika da se s gospodarskim i socijalnim partnerima razgovara o zabrani rada nedjeljom. Idemo s time da Zakon o trgovini bude reguliran na način da se načelno zabrani rad nedjeljom, ali da se omogući rad do 16 nedjelja u godini. Smatramo da je to potez koji je u duhu naše tradicije. Idemo s tim prijedlogom, bitno je da njegov sadržaj poštuje načelo razmjernosti, pazimo na to, da ne završi kao prva dva pokušaja”, rekao je Plenković nakon sjednice.

Sve brže vraćanje gospodarskih aktivnosti

Međut tri važne teme je i očuvanje radnih mjesta u krizi potaknutoj pandemijom koronavirusa. Plenković je rekao da misli da ćemo se “zahvaljujući ubrzanoj dinamici procjepljivanja naših sugrađana sve više vraćati uobičajenim gospodarskim aktivnostima”.

Govoreći o pitanju smjernica regionalne državne potpore, Plenković je rekao da je Hrvatska prije bila podijeljena na kontinentalnu i jadransku Hrvatsku te da su potpore bile za sve jednake. “Hrvatska je u ranijoj fazi bila podijeljena na dvije regije, jedna je bila kontinentalna, a druga Jadranska Hrvatska i potpore gospodarstvu bile su za sve jednake. Intenzitet je bio 25 posto, ako ste bili gospodarstvenik ili ulagač jednaki su vam bile potpore na natječaj, bez obzira da li investirate u zagrebačkom prstenu ili ste odlučili podići gospodarstvo primjerice u Iloku. Smatrali smo da to nije pravedno”, rekao je.

Izjavio je da su prije dvije godine napravili novu statističku kartu Hrvatske i zemlja je sada podijeljena na Jadransku i panonsku Hrvatsku, Grad Zagreb i sjever Hrvatske. Nova karta potpora će promijeniti intezitet potpora. U panonskoj Hrvatskoj i na sjeveru zemlje potpore idu na 50 posto, u Jadranskoj na 40 posto, a u Zagrebu idu na 35 posto.

