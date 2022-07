Premijer Andrej Plenković danas boravi u Istri, a novinare je najviše zanimao njegov odnos s Milanovićem. Upitan da prokomentira to što ga je Milanović nazvao ruskim čovjekom, premijer je kazao:

"Ja? Nisam ga ispratio, ne pratim ga inače, on je taj koji propagira ruske stavove. Jeste sigurni da nije govorio o sebi, on često projicira na druge. On kao ruski čovjek se pokušava kamuflirati", kazao je.

"Puno je napravio za Hrvate u BiH", rekao je Plenković ironično. "Sve što smo mi činili on je razorio, uništio, on je čovjek koji radi štetu",rekao je.

Milanović je ranije kazao da se Plenković okolo naslikava s Džaferovićem, premijer je rekao: kazao je kratko Plenković na pitanje novinara da komentira to što je Milanović rekao da je on ruski čovjek. Na to da je Milanović rekao da se okolo naslikava s Džaferovićem, premijer je rekao. "Tko se naslikava? Ajde mi pokažite tu sliku", rekao je Plenković.