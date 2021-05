PLENKOVIĆ JE DOBIO SVOG ŠEFA OPORBE: Moćni župan je rijetka biljka u HDZ-u. Ne skriva se i ne boji se šefa. Preostala su samo tri scenarija

Ivan Anušić sve se češće javno suprotstavlja premijeru i svom stranačkom šefu Plenkoviću. Tri su izlaza iz ove situacije – ili će osnaženi Anušić pokušati nametnuti drugačije standarde u stranku, ili će mu ovakav HDZ postati pretijesan, ili će ga Plenković naprosto ušutkati, kao i mnoge do sada

Svi koji prate politički put Andreja Plenkovića nesumnjivo znaju da on ne voli nepredviđene situacije, ne voli kada mu netko podređen iskače s temom koja njemu nije po volji, ne voli kada mu netko iz njegova tima kontrira oko ičega. Njegovi najodaniji suradnici upravo se prepoznaju po tome što nikada ne dovode u pitanje njegove poteze ili odluke, i uvijek strpljivo opravdavaju i tumače sve što on kaže na način kako misle da bi njemu bilo najdraže.

Upravo zato postupci Ivana Anušića, župana Osječko-baranjske županije koji se ponovno kandidira za župana, ujedno i potpredsjednika HDZ-a, tako strše i svaki put odjeknu kao kakva neobična sistemska greška u HDZ-u.

Ovaj put je Ivan Anušić u razgovoru za N1 televiziju objasnio zašto misli da nije dobro za HDZ da je u koaliciji s “ovakvim SDSS-om”, smatra da su izjave “nekih čelnika SDSS-a poput Jeckov, Pupovca, Kolara…” bile “perfidno dolijevanje ulja na vatru”, smatra da je Miloradu Pupovcu kao političaru istekao “rok trajanja”.

Izgovorio je to kada je komentirao incident u Borovu Naselju, kada je grupa navijača izvikivala “Ubij Srbina”. Za Anušića je to nedvosmisleno govor mržnje, traži sankcioniranje, ali očekuje i da se razmotri šira slika, smatra da i dio čelništva SDSS-a sudjeluje u “dolijevanju ulja na vatru”, te da je vrijeme i da SDSS preuzme novu retoriku, a kao primjer mlađeg političara SDSS-a “koji je vrlo korektan” izdvojio je Borisa Miloševića.

Telefonsko rješavanje problema

Možda je to učinio zato jer se htio ustabiliti u svom biračkom tijelu uoči lokalnih izbora, a to njegovo biračko tijelo je centar i desno, a upravo u Slavoniji jača desnica, i kroz Domovinski pokret, ali i kroz različite nezavisne liste – koje posebno predbacuju HDZ-u da nije učinjeno dovoljno na rasvjetljavanju ratnih zločina, nestalih itd. No, kroz kritiku vrha SDSS-a, Anušić se zapravo upiknuo u sam vrh HDZ-a.

Već istu večer, nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, na kojoj očigledno nije bilo potpredsjednika Anušića, predsjednik HDZ-a Plenković objavio je da nazvao Anušića telefonom i objasnio mu da takve izjave “nisu dobrodošle”.

Predsjednik HDZ-a i potpredsjednik koji bi mu trebao biti jedna od ključnih stranačkih figura za Slavoniju, političar koji mu je javno prozvao jednog od ključnih suradnika za održavanje većine u Saboru, Milorada Pupovca, te glasno izgovorio da on ne bi bio u koaliciji s “ovakvim SDSS-om” i tako doveo u pitanje njegov cjelokupni koncept biranja političkih partnera, popričali su, dakle, telefonom.

“Nazvao sam ga da takve izjave nisu dobrodošle. Politiku vodi Predsjedništvo sa mnom na čelu. Anušić će uvjerljivo pobijediti na izborima i ja ću ga poduprijeti, ali što se tiče te njegove izjave, ona ne stoji. Ono što je dobro, vidim da je i on prepoznao potencijal potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića”, izjavio je Plenković, nakon što je udarao po Milanoviću i Penavi.

Ispalo je da je njegov vlastiti potpredsjednik u kolekciji onih koji ga muče jednako kao i Milanović i Penava, ali prema njemu je ipak nekako bio blaži. Ipak se bliže lokalni izbori, a Anušić je skupio rekordan broj potpisa (24.740), pa je, možda, zaključio da je bolje odigrati igru tek mlake opomene?

Napetost na liniji Anušić-Banožić

Na prvi pogled sve skupa bi se moglo i interpretirati samo kao predizborni igrokaz. Anušić dobiva bodove kao nešto žešći HDZ-ovac, a Plenković kao onaj koji smiruje situaciju, kao onaj čija je riječ – zadnja.

No, činjenica je da je ovo već druga Anušićeva pobuna uoči ovih lokalnih izbora. Ne tako davno je pozvao na red Plenkovićeva miljenika, Marija Banožića, ministra obrane, šefa županijskog HDZ-a u susjednoj, Vukovarsko-srijemskoj županiji, mladog i neiskusnog političara kojeg je u visoku politiku vinuo njegov mecena, čuveni HDZ-ov pozadinski kombinator, Tomislav Čuljak.

Nakon što su u Vukovarsko-srijemskoj županiji počele nicati nezavisne liste predvođene bivšim utjecajnim HDZ-ovcima, a dvojac Banožić-Čuljak je ponudio kao HDZ-ove kandidate osobe za koje su odmah počeli curiti skandali i skandalčići, uzrujani Anušić je pozvao Banožića da se iz Zagreba vrati “u bazu” i preuzme odgovornost. Nakon sastanka mirenja u središnjici obojica su izbjegavala ocjenjivati rad onog drugog, no u stranci nije nikakva tajna da između njih postoji tek hladna službena komunikacija, a da Banožić ne krije svoj animozitet prema Anušiću koji, za razliku od njega, lokalno kotira kao političar koji misli svojom glavom.

Kad se nakon lokalnih izbora bude podvlačila crta između uspješnosti HDZ-a u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji, već sada se može nazrijeti da će mnogo uspješniji biti “tim Anušić” od tima Banožić-Čuljak. A to je nesumnjivo ishod koji mnoge već sada čini nervoznima.

Banožić-Čuljak na Plenkovićevoj liniji

Dvojac Banožić-Čuljak je, dakako, mnogo miliji Andreju Plenkoviću. To je de facto njegov tim, to je njegov model vladavine izmješten na teren, tu nema osoba koje iskaču ikakvim drugačijim promišljanjem mogućeg funkcioniranja HDZ-a. Tu caruje samo Plenkovićeva vizija.

Uostalom, upravo je on demonstrirao što je sve spreman učiniti za svoj tim kada je prije nekoliko dana gostovao u emisiji Vinkovačke televizije, koja je poznata po pozivanju na likvidaciju Milorada Pupovca i Vesne Pusić, ima i službenu “presudu” Novinarskog vijeća časti HND-a za širenje govora mržnje, ali i posvemašnju šutnju i odobravanje za rad Agencije za elektroničke medije koja je direktno pod kontrolom vladajuće većine.

U toj županiji Plenković očito voli zaplesati s onima kojima su za sve krivi Srbi, a kada iz susjedne županije Anušić krene propitivati “dolijevanje vatre” nekih čelnika SDSS-a, on dobiva telefonski poziv i opomenu. Iako je govorio i komentirao pod imenom i prezimenom, pa i preuzeo odgovornost za izgovoreno, za razliku od mnogih tihih članova HDZ-a koji po instrukcijama iz Zagreba znaju da o tome ne smiju javno. Nego im se tek omakne nešto kada popiju koju čašicu više na neformalnim druženjima.

Rasplet nakon lokalnih izbora

Iako političar Anušić griješi kada izvikivanje poruka “Ubij Srbina” prezentira dijelom kao reakciju, jer za te uzvike ne može i ne smije biti nikakvog opravdanja, iako griješi kada se upušta u procjene političkog kadra u drugoj stranci (je li Milošević bolji od Pupovca) on je nesumnjivo manje licemjeran od mnogih drugih HDZ-ovaca. Govori otvoreno i ne skriva se iza floskula. Spreman je polemizirati, spreman je argumentirati svoje stavove.

I pokazuje rijetko otvorenu spremnost da kontrira Andreju Plenkoviću. Ne skriva se. Ne boji ga se. A u HDZ-u su političari koji nisu kalkulanti rijetke biljke.

Župan s rekordnim brojem potpisa, jedan od rijetkih HDZ-ovih kandidata kojem se predviđa sigurna pobjeda, političar koji je uspio pomladiti lokalni kadar u stranci koja vuče neugodan teret “zločinačke organizacije”, koji je spreman otvoreno govoriti za sve medije i ima petlje otvarati teme koje središnjica želi držati zatvorene, političar je kojeg Plenković sada naprosto mora trpjeti, jer mu na mnogim drugim frontovima na ovim lokalnim izborima, natjecatelji kotiraju mnogo lošije.

Ali nakon izbora odnos Anušić-Plenković biti će vrlo znakovit za budućnost HDZ-a. Ili će osnaženi Anušić pokušati nametnuti drugačije standarde u stranku, ili će mu ovakav HDZ postati pretijesan, ili će ga Plenković naprosto ušutkati, kao i mnoge do sada.