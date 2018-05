PLENKOVIĆ JE BIO PRISILJEN IZABRATI TOLUŠIĆA I HORVATA? Insajder tvrdi: ‘Nije mogao staviti nekog svoga, bila bi to uvreda HDZ-u’

Net.hr-ova Đurđica Klancir analizira izbor novog ministra gospodarstva Darka Horvata i potpredsjednika Vlade Tomislava Tolušića

Ako je trenutak ostavke Martine Dalić, najznačajnije suradnice Andreja Plenkovića i njegove osobne prijateljice, bio znak značajnog slabljenja njegove pozicije unutar Vlade ali i u stanci, izbor njezinih nasljednika, tjedan dana kasnije, pokazuje njegovu kapitulaciju unutar stranke.

Darko Horvat, novi ministar gospodarstva, nikada nije pripadao krugu Plenkovićevih suradnika. Dapače, bio je ministar u Vladi koju je predvodio Tihomir Orešković, a HDZ-ove ministre kadrovirao tadašnji predsjednik Tomislav Karamarko, a Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede kojemu je ukazana čast da bude predložen za potpredsjednika Vlade, zapravo slovi za Plenkovićevog neposrednog konkurenta.

U trenutku kada je otišao Karamarko, najviše se govorilo o dva imena: Plenković ili Tolušić, ali je Tolušić iznenada odustao od kandidature i podržao Plenkovića. Rivalitet je, međutim, ostao stalno tinjati.

Tolušić, direktni Plenkovićev rival

Iako se spominjao kao kandidat za neku od jačih ministarskih dužnosti završio je “samo” kao ministar poljoprivrede, no i to je bilo dovoljno da u prvim mjesecima Plenkovićeve vlade u istraživanjima javnog mnijenja bude u pravilu visoko rangiran po popularnosti, a to se, govorilo se u stranačkim kuloarima, nije nikako sviđalo Plenkoviću i njegovom tada moćnom prvom krugu suradnika: Dalić, Božinović, Jandroković…

Zato je nakon prvih nekoliko posebno dinamičnih mjeseci Tolušić i stišao svoje intenzivne promotivne projekte, zahvaljujući kojima je često bio pred kamerom. Ali unutar stranke Tolušić je ostao jedna od najjačih karika, čovjek koji drži “slavonski HDZ”, te, zahvaljujući ministarskoj poziciji, stalno na terenu u dubini Hrvatske, od sela do sela, općine i OPG-a, gradi imidž “narodnog političara”, drugačijeg od uštogljenog Andreja Plenkovića.

Ako bi se agencije za istraživanje javnog mnijenja usudile propitati glasače HDZ-a tko im je, osim Kolinde Grabar Kitarović i Andreja Plenkovića, od HDZ-ovih političara još dobar, Tolušić bi sigurno visoko kotirao. I ne samo on, ima još HDZ-ovih političara koji bi, trenutno, sigurno ostvarili bolji rezultat od Plenkovića.

Plenković nije mogao ubaciti nekog ‘svojeg’

Utoliko je Plenkovićev potez jačanja Tomislava Tolušića unutar Vlade i uvođenje Darka Horvata višestruko znakovito. U trenutku kada je narušena osobna vjerodostojnost Andreja Plenkovića, zbog sve više dokaza da je on znao ili sudjelovao u ovome zbog čega je otišla Dalić, u tjednu uoči za HDZ iznimno važnog izvještajnog sabora, Plenković naprosto nije mogao jednostavno ubaciti nekoga od svojih prijatelja, smatra naš izvor iz HDZ-a. “Bila bi to uvreda za cijelo članstvo HDZ-a”.

Plenković je, smatra jedan od HDZovaca, pripadnik starije jezgre HDZ-a, bio prisiljen “tražiti rješenja koja imaju utemeljenje u stranci”. U trenutku kada je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a, Andrej Plenković, obrazlagao prijedlog novih kadrovskih rješenja za Vladu, bio je drugi i drugačji Plenković, umoran i gotovo ustrašen.

‘Jeste li čuli da je počeo govoriti mi, a ne ja pa ja’

Osim što se nikako nije mogao sjetiti tko je pozvao u Banske dvore odvjetnika Borisa Šavorića, predstavljao je i nove “snage” u svojoj Vladi na način da je naglašavao njihov nekadašnji rad. “Jeste li čuli da je počeo govoriti “mi” umjesto “ja pa ja”, kako je bilo donedavno?”, ne bez ironije zapazio je jedan od viđenijih HDZ-ovaca.

Da je Andrej Plenković 2016., kada je preuzeo stranku, kada je bio u naponu snage, ušao u takvo reinterpretiranje odnosa, da je počeo graditi kombinacije od “svojih” i “prijašnjih”, to bi sigurno bilo prihvaćeno kao njegova snaga, kao njegova širina, ali sada je to čisti pokazatelj slabosti, pokušaj stvaranja platforme s onima koje je odbacivao u prvoj fazi. Ovako slab u takvim kombinacijama sada se može još samo više poskliznuti.

Je li Plenković sam osmislio ovu kombinaciju ili je na nju bio prisiljen? Nesumnjivo se radi o zahvatu koji je osmišljen u Plenkovićevoj jezgri, ali isključivo uz sudjelovanje Milijana Brkića. Mnoge je iznenadilo, međutim, zašto je na ovaj zahvat pristao Tomislav Tolušić. Ako čovjek ima ambicije preuzeti cijeli HDZ, zašto se sada želi baviti krpanjem imidža Plenkovićeve vlade, zašto želi odgovarati na pitanja, npr, gdje su reforme?

Plenković nikad neće izgraditi svoj HDZ

Dva su moguća obrazloženja: ili je toliko ambiciozan da želi prihvatiti svaku funkciju na kojoj može biti u centru pažnje ili se doista radi o pripremi svojevrsnog “zamjenika” za Andreja Plenkovića za slučaj potrebe hitnog unutarnjeg preslagivanja. Dio HDZ-ovca, međutim, smatra da Tolušić nipošto nije dorastao funkciji na kojoj se našao, ali i da je nedopustivo ako se njega pokušava “na mala vrata” instalirati na vrh stranke. I taj scenarij, dakle, ne bi prošao glatko, i zapravo nosi novo kompliciranje odnosa u stranci.

No, jedno je sigurno: Tolušićev ulazak u Vladu, ali i uključivanje Darka Horvata, čovjeka s kojim Plenković doslovno nije govorio dvije godine, u svojevrsni nadzor nad Agrokorom, znak su da je san Andreja Plenkovića o “njegovom” HDZ-u zauvijek okončan.

Lex Agrokor je vezan uz HDZ

Je li moguće da će Izvještajni sabor HDZ-a u subotu, isti onakav na kojem je prije dvije godine Andrej Plenković, “otvorio” pad Tomislava Karamarka, biti uvod u Plenkovićev pad? “Ne, ne očekujte ništa radikalno na saboru stranke”, uvjeren je naš izvor. “HDZ je pokazao da je stroj koji se uspije regenirati, osim toga, HDZ nije doveo do ovog.”

Činjenica da se Martinu Dalić nije smatralo “pravom HDZ-ovkom” sada se pokazuje kao utjeha za većinu HDZ-ovaca. Oni žele da projekt nastanka lex Agrokora i dogovaranje poslova poslije ne vezuje uz HDZ, ali to naprosto nije moguće: preko Plenkovića oni jesu vezani.