PLENKOVIĆ JASAN: ‘Netko mora odgovarati zbog toga što je Nikoll vraćena u biološku obitelj’; Komentirao i Dragana Kovačevića

Nakon ‘Aktualca’ u Saboru, premijer Plenković je stao pred novinare pa komentirao novo uhićenje Dragana Kovačevića, cjepivo AstraZenece i tragičan slučaj smrti zlostavljane djevojčice iz Nove Gradiške

Šef Vlade Andrej Plenković je stao pred novinare nakon sudjelovanja u Aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru. Sabor je danas započeo novu sjednicu koja će trajati do ustavnog roka za redovno zasjedanje, dakle do sredine srpnja.

“Još jedan Aktualni sat, početak sjednice Sabora, bio je ležeran do zadnja tri do četiri pitanja. Vidim da ste kritizirali oporbu, da su bili plahi i tihi pa su se pripremili da budu živahniji. Sve skupa bilo je korektno i idemo dalje na pripremu Vlade za sutra”, rekao je novinarima premijer Plenković.

PLENKOVIĆ OBJAVIO NOVE INFORMACIJE O COVID DODATKU: Evo kada će umirovljenicima biti isplaćena novčana pomoć

‘Zabrinjava me sve oko Kovačevićeva slučaja’

Odgovarajući na pitanje zašto je neke novinare opisao kao “lijeve”, rekao je: “Tako su mi šapnuli”. Osvrnuo se premijer i na novo privođenje Dragana Kovačevića.

“Zabrinjava me sve u tom slučaju. USKOK i DORH trebaju javnosti sve kazati. Tu su da rade svoj posao, to rade jer imaju nekih dokaza, ali oni moraju tumačiti javnosti kad se ovako nešto bitno događa. I mene zanima”, kazao je Plenković.

PONOVNO JE UHIĆEN DRAGAN KOVAČEVIĆ: Sumnja se da je kao mito primio luskuzni stan u centru Zagreba

Komentirao cjepivo AstraZenece

Plenković se osvrnuo i na cjepivo farmaceutske tvrtke AstraZeneca te najavio da ga na tu temu čekaju sastanci. Dodao je da je stav država članica EU-a, što god EMA rekla o cjepivu, konsolidiran. Premijer Plenković ističe da je najvažnije da nema različitih praksi jer “one ruše reputaciju cjepiva kakvo god bilo”.

“To se dogodilo s AstraZenecom od početka. Imali smo prvo ogromnu sigurnost da će njihova klinička ispitivanja biti prva gotova, da će cjepivo biti prvo gotovo, došlo je do problema u ispitivanju, proizvodnom procesu, etikete da cjepivo štititi 62 do 63 posto, pa preporuke može samo 65, pa neke zemlje to suspendiraju, velika kakofonija dovodi do toga da dio naših sugrađana ne želi primiti to cjepivo i to nije ugodna situacija”, rekao je premijer novinarima.

Isto tako je rekao da je AstraZeneca obećala EU-u isporučiti 130 milijuna doza cjepiva, a da ih je isporučila 30. Kaže da bi po toj logici Hrvatska trebala dobiti milijun i 700.000 doza AstraZenece. “Da smo ih imali samo njome bismo procijepili 850 tisuća ljudi. Do sada je pristiglo 650 tisuća doza, do 30. lipnja ćemo imati 2.600.000 doza i radimo na tome da bude još nekih reputacijskih situacija da moramo pokrenuti nove razgovore kako bismo naručili dodatne količine drugog cjepiva kojim će se ljudi htjeti cijepiti. Da smo naručivali od svake farmaceutske kompanije 100 posto i da je Hrvatska danas platila 25 milijuna doza onda bi sva pitanja bila čiji vi to novac trošite i zašto kupujete doza tri ili četiri puta više nego Hrvatskoj treba. U situaciji smo nepredviđenih okolnosti ne s nekom ‘no name’ kompanijom, nego s jednom od najvećih farmaceutskih kompanija na svijetu. Nije to pogreška HZJZ-a ili ministarstva da idu kupiti cjepivo za koje nitko nije čuo”, komentirao je premijer.

STRUČNJAK IZ ‘FRANA MIHALJEVIĆA’: ‘Jedno cijepljenje neće biti kraj osobnog cijepljenja, treba stisnuti zube…’

‘Aladrović može voditi svoj resor’

Plenković je komentirao tragičan slučaj preminule zlostavljane dvogodišnje djevojčice iz Nove Gradiške kao i tezu da ministar Josip Aladrović ne može voditi svoj resor.

“Kad nemaju argumenata, neki ljudi izlaze s banalnim temama. Ministar Aladrović može voditi socijalnu skrb, ima svoje ravnatelje, tajnike, centre za socijalnu skrb. U slučaju gdje je malodobna Nikoll vraćena u biološku obitelj sasvim je očito da je taj povratak za nju bila loša procjena i odluka, za tu vrstu profesionalne odluke, netko tko takvu odluku donosi mora snositi odgovornost.

To je precizan slučaj. Ne može ministar imati samo socijalnu politiku, kako bi on to znao. Ne znam kako ta teza može držati vodu i kako se o njoj nešto može govoriti. Banalna je jer simplificira stvari bez veze. To je slučaj za koji treba utvrditi odgovornost u odgovarajućem procesu tko je donio krivu odluku”, komentirao je premijer.

Upitan što se promijenilo u sustavu socijalne skrbi od tragičnog događaja s ocem na Pagu koji je bacio svoju djecu s kata kuće pa do sada, Plenković je odgovorio: “Dosta se promijenilo. Aktivnosti koje smo imali u vrijeme ministrice Murganić, Bedeković, sada Aladrovića, išli smo u proces da se ojača sustav socijalne skrbi. Osobno sam posjetio dijete nakon slučaja na Pagu. Podigli su se standardi socijalnih radnika, podsjećam na slučaj ubojstva socijalnih radnika… Sada centri za socijalnu skrb imaju zaštitu.”

Dodao je da je Vlada povećala izdvajanja i naknade te da očekuju da taj cijeli sustav bolje funkcionira u korist djece. Istaknuo je da je zgrožen događajem i da mu je jako žao zbog slučaja djevojčice iz Nove Gradiške.

“Problema ima, disfunkcionalnih obitelji ima, groznih postupaka bioloških roditelja ima i oni će u pravnom postupku odgovarati za te postupke”, dodao je.

RAVNATELJICA NAZOROVE OTKRILA KOLIKU SATNICU IMAJU UDOMITELJI: ‘Situacija je poprilično dramatična’