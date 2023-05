Premijer Andrej Plenković čestitao je u utorak Dan državnosti te je prilikom polaganja vijenca kod Spomenika domovini ocijenio nesudjelovanje predsjednika Republike Zorana Milanovića na tom događaju kao "slučaj bez presedana".

Plenković je novinarima nakon što je zajedno s predsjednikom Hrvatskoga sabora Gordanom Jandrokovićem položio vijence kod Spomenika domovini na Trgu Stjepana Radića sramotnim ocijenio Milanovićev stav koji taj datum smatra HDZ-ovim praznikom.

"To je pitanje koje mediji trebaju dizati puno ozbiljnije i pitati ga kakav je to predsjednik koji ne poštuje Dan državnosti vlastite države. Mislim da je to slučaj bez presedana i ne znam ni za jednog drugog državnika na tlu Europe koji ne respektira Dan državnosti svoje države", rekao je premijer. Jednako, dodao je, vrijedi i za oporbu koja također danas nije sudjelovala u obilježavanju. "No, neki su bili tu, barem troje", rekao je.

'Nije dobro mijenjati tradicije'

Ustvrdio je da se tu radi o poštovanju hrvatskih zakona i odluka Sabora i napomenuo da "nije bilo dobro mijenjati naše tradicije prije 23 godina nego držati ih se". Plenković je čestitao svim Hrvatima i Hrvaticama 30. svibnja kao ključan datum za sve hrvatske institucije, dodavši da 33 godine od konstituiranja prvog demokratski izabranog Hrvatskog sabora nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskog naroda.

"Sloboda, demokracija, međunarodno priznanje, oslobađanje okupiranih područja u Domovinskom ratu i pobjeda protiv Miloševićeve velikosrpske agresije - sve su to ključne stečevine i temelji hrvatske države", istaknuo je.

Dodao je da je stoga i današnji dan prigoda da zahvalimo hrvatskim braniteljima, ponajviše onima koji su dali svoje živote i da se "prisjetimo predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je imao vizionarski pogled na samostalnost i neovisnost i koji je uz pomoć plebiscitarnog hrvatskog naroda na referendumu 1991. upio ostvariti slobodu, neovisnost i samostalnost".

"Zato je ovaj datum bitan. On je bio dan državnosti tijekom 90-ih, i sada je, i bit će. Stoga je važno da svi u Hrvatskoj poštujemo i državu i njene institucije, simbole, a ovaj datum je itekako simbol hrvatskog naroda i države", poručio je premijer.

Jandroković: Bilo bi prirodno da se pridružio

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak kako bi „bilo prirodno“ da se i predsjednik Republike Zoran Milanović pridružio obilježavanju Dana državnosti.

„Bilo bi prirodno da predsjednik bude ovdje, obilježavamo Dan državnosti, to je jedan od najvećih, ako ne i najveći državni praznik“, međutim, odabirom pokazujemo koje vrijednosti štujemo“, rekao je Jandroković.

Predsjednik Milanović, koji ni ove godine ne sudjeluje u protokolu, ranije je rekao da ne priznaje 30. svibnja kao Dan državnosti jer da nema veze s pravim danom državnosti, nego se radi o "nasilju parlamentarne većine i ukidanju običaja zbog kaprica jedne osobe".

Potpuno bespotrebna promjena

U prvom desetljeću postojanja, Hrvatska je Dan državnosti slavila 30. svibnja, od 2001. do 2020. godine 25. lipnja, a od te godine ponovno ga slavi 30. svibnja.

Predsjednik Sabora ističe da je 30. svibnja bio je jedan od datuma koje je hrvatski narod prihvatio.

„ U 90-im godinama to je bio trenutak s kojim su se svi mogli identificirati, na žalost, početkom 2000., kad se promijenila vlast, potpuno nepotrebno se išlo mijenjati državne praznike i nakon toga dolazi do određene konfuzije“, kazao je.

„Mi smo donijeli odluku kao vladajuća većina da ponovno obilježavamo 30. svibnja kao Dan državnosti, neki se s time ne slažu, ali bez obzira na to trebali bi sudjelovati u proslavi, jer to to su odluke legalnih i legitimnih državnih institucija“, poručio je Jandroković. „Mi smo ovdje kako bi iskazali zahvalnost svima koji su sudjelovali u izgradnji države, onima koji su donosili ključne odluke, hrvatskim braniteljima, predsjedniku Tuđmanu. To je naš odabir, predsjednik Republike očito ima neke druge odabire i to je do njega“, rekao je.

Izrazio je uvjerenje da će u godinama pred nama 30. svibnja svi prihvatiti kao Dan državnosti.

Pred nama su novi izazovi, hrabro idemo dalje

Pred nama su novi izazovi, ali ponosni na ono što smo ostvarili hrabro idemo dalje, poručio je Jandroković.

Naglasio je kako je 30. svibnja 1990. ishodišna točka nakon koje je postalo jasno da hrvatski narod želi samostalnu, suverenu, slobodnu državu, da nakon 45 godina komunističkog, totalitarnog režima želi demokraciju, slobodu, višestranačje.

Sve te ciljeve, kaže, uspjeli smo ostvariti iako nije bilo lako, bili smo žrtva velikosrpske agresije, međutim zahvaljujući prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i hrvatskim braniteljima, ostvarili smo sve najvažnije ciljeve u tom prvom desetljeću hrvatske suverenosti. Nakon toga se Hrvatska međunarodno afirmirala, ušla u NATO, EU, a ove godine postala članicom šengenskog prostora, eurozone.

Postali smo dio zapadnih integracija, dio svega onoga o čemu smo sanjali krajem 80-ih i početkom 90-tih godina, rekao je, te zahvalio svima koji su sudjelovali u tom projektu. Vjerujem da smo ispunili ono što se očekivalo, u idućoj fazi treba raditi na jačanju standarda građana, unaprijediti zdravstveni i pravosudni sustav, rješavati najteže pitanje, a to je demografija, poručio je predsjednik Sabora.

Ministar Banožić čestitao Dan državnosti

Ministar obrane Mario Banožić čestitao je u utorak Dan državnosti, poručivši kako je rođenje demokratske hrvatske države, između ostalog, bio preduvjet za stvaranje modernih i moćnih oružanih snaga.

Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990.

„Dan je to kada je simbolično uskrsnula ideja o samostalnoj i demokratskoj hrvatskoj državi, ali i dan kada je obnovljena suverenost hrvatskog naroda koji svojom sudbinom kreće upravljati demokratskim putem“, istaknu je ministar.

Današnji datum, naglasio je, podsjeća nas kako sve što smo postigli, možemo zahvaliti jasnoj viziji političkog vodstva na čelu s prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom, ali i požrtvovnosti hrvatskih branitelja koji su nam trajni podsjetnik na cijenu koju je Hrvatska platila za vlastitu državnost.

Zaokružili najznačajnije strateške ciljeve

Naši su branitelji, naveo je, omogućili stasanje, rast i uspjeh hrvatske države, a rođenje demokratske države, između ostalog, bio je preduvjet i za stvaranje modernih i moćnih oružanih snaga kao jamca zaštite hrvatskog suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti.

Banožić podsjeća i da se Hrvatska u proteklih nekoliko desetljeća izborila za svoje mjesto u zajednici uspješnih – postala je članica Sjevernoatlantskog saveza, a prije deset godina i članica EU, zaokružujući tako one najznačajnije strateške ciljeve.

„Upravo je Hrvatska vojska, sa svim svojim sposobnostima, naš konkretan doprinos i odgovor u nastojanjima da dodatno ojačamo i produbimo suradnju s našim partnerima i saveznicima. Naš put nije završio ulaskom u euroatlantske integracije. Svakim danom, zahvaljujući odlučnosti ove Vlade, bilježimo pomake prema naprijed, jačajući svoj međunarodni položaj, ali i dokazujući svoju vjerodostojnost u provedbi obrambene politike i doprinosu obrani globalne sigurnosne arhitekture“, ističe ministar.

Uvjeren u snagu i odlučnost Hrvatske, nalazeći uzore u braniteljima iz Domovinskog rata, usmjereni smo prema boljoj budućnosti za svakog našeg građanina, poručio je ministar obrane, čestitajući Dan državnosti sugrađankama i sugrađanima, Hrvaticama i Hrvatima u domovini i inozemstvu.