Glasnogovornik Vlade Marko Milić potvrdio je da je premijer Andrej Plenković o padu bespilotne letjelice u Zagrebu izvijestio sve čelnike zemalja članica Europske unije.

Nakon sastanka u Versaillesu, Plenković se obratio medijima te je rekao da se još provjerava od kuda je letjelica došla. Plenković je dodao i da je razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom.

Mađari su je registrirali kao 'bezopasnu'

"On nije znao za to i tu je informaciju dobio od mene. Onda su i oni pregledali to i vidjeli da je registrirano na radaru kao nešto bezopasno", izjavio je premijer. Kazao je da su sinoć do kasno raspravljali o stanju u Ukrajini te i on i Orbán tek kasnije saznali što se dogodilo u Zagrebu.

"Ja sam s njim bio dva dana. I on je bio bez mobitela, a bio sam i ja. Dakle, jučer nitko od nas nije imao mobitel dok smo raspravljali o Ukrajini i to je trajalo do tri ujutro", rekao je.

Podsjećamo, u četvrtak u kasnim večernjim satima bespilotna letjelica pala je u Zagrebu kraj Studenstvog doma. Na teren je odmah izašla policija, koja je obavila očevid, a danas je priopćeno da će nadležne službe pokrenuti istragu o padu ove letjelice.