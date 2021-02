PLENKOVIĆ IZRAZIO PROSVJED ŠEFU EUROPSKOG PARLAMENTA: ‘Talijanski zastupnici željeli izazvati incident i narušiti ugled Hrvatske’

Plenković je u razgovoru putem video veze s predsjednikom Europskog parlamenta Davidom Sassolijem naglasio kako je ‘cilj posjeta talijanskih zastupnika bio izazvati incident i narušiti međunarodni ugled Republike Hrvatske’

Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je u srijedu prosvjed predsjedniku EP-a Davidu Sassoliju (na slici s Plenkovićem, nap.a.) zbog privatnog posjeta četvero talijanskih socijalističkih zastupnika zelenoj granici Hrvatske i BiH, za koje je rekao da su željeli izazvati incident, priopćeno je iz vlade. Četvero zastupnika članovi su kluba Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu.

Kako je priopćeno, Plenković je u razgovoru putem video veze naglasio kako je “cilj posjeta talijanskih zastupnika bio izazvati incident i narušiti međunarodni ugled Republike Hrvatske”, uz nepoštovanje njezinih zakona i institucija.

Plenković se nada da se to više neće ponoviti

Hrvatska je diplomatskim putem upozorila zastupnike da ne mogu samovoljno prelaziti granicu gdje je to zabranjeno i uputila na prelazak granice na zakonit način na službenom graničnom prijelazu, no oni su to ignorirali. Izrazio je očekivanje da se takva provokacija više neće ponoviti.

Već je u nedjelju ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio da je posjet grupe talijanskih europarlamentaraca i novinara koji su iz Hrvatske pokušali doći do granice s BiH 30. siječnja izvan graničnog prijelaza još jedna u nizu provokacija na račun hrvatske policije.

Upoznao Sassolija s pripremama za pristupanje Schengenu

Plenković je upoznao predsjednika Europskog parlamenta s naporima koje Hrvatska i njezina granična policija ulažu u kontrolu granice i sprječavanje nezakonitih prelazaka, kao i s postignutim napretkom Hrvatske u završnim pripremama za pristupanje Schengenu. U razgovoru je obostrano potvrđen privatni karakter posjeta talijanskih socijalističkih zastupnika u EP i činjenica da to ni na koji način nije bilo organizirano, niti je to odobrio Europski parlament. Naglašena je važna uloga Hrvatske u čuvanju i upravljanju vanjskom granicom Europske unije.

Predsjednik Europskog parlamenta Sassoli izrazio je potporu ulasku Hrvatske u Schengen te izrazio želju za nastavkom izvrsne suradnje između Europskog parlamenta i Hrvatske, što je Plenković također potvrdio, dodaje se u priopćenju.

