"Sedma godina mandata, zadovoljno smo ankatema. To nam je ohrabrenje da nastavimo tim putem raditi i držati većinu potpore birača", kazao je u svojoj izjavi za medije nakon Sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković.

Komentirao je razgovore s liječničkim udrugama.

"Vlada će do kraja mjeseca donijeti uredbu o koeficijentima. Napravljen je plan koji se donosi za trogodišnje razdoblje i da se pro futuro promijeni koncept ugovora kojim su mladi liječnici vezani nakon specijalizacija te da se zakonom o izmjenam plaća radi i na radnopravnom statusu liječnika. Moj dojam je da su razgovori bili dobri i ozbiljni te da smo na tragu rješenja koje će pokazati dignitet prema liječničkoj profesiji i dovesti na višu razinu njihova materijalna prava uz svijest koliko se toga već učinilo u prethodnom razdoblju", kazao je premijer.

'Ništa bez premijera'

"Prepustit ću odluku tijelima sindikata, na njima je da se očituju. Kada gledamo što se sve do sada učinilo, mislim da su ovo koraci u tom smjeru i da je ekonomska snaga države takva da možemo ići u susret rješavanju pitanja s kojim će svi biti zadovoljni", kazao je te komentirao kritike da se 'ništa ne može bez premijera'.

"Ministri rade svoj posao, radimo kao tim, ja sam tu kada trebamo pomoći. Komentatori nešto moraju komentirati. Najčešće komentiraju ljudi koji imaju najmanje kontakta s nama", kazao je premijer o tome da upravo on spašava stvari u zadnji tren.

Premijer je komentirao i obnovu.

"Do sada je potrošeno 1,3 milijarde eura. Ostaje 292 milijuna eura do kraja lipnja realizirati. Uvjeren sam da ćemo do zadnjeg centa iskoristiti sredstva iz Fonda solidarnosti. Predviđamo još ukupno oko 2,2 milijarde eura samo iz sredstava EU", kazao je.

'NATO? Šveđani su mislili na Milanovića'

Na pitanje o poziciji glavnog tajnika NATO-a rekao je: "Ja sam sto posto uvjeren da su Šveđani mislilil na Milanovića, ne na mene. Što zelite od mene, da demantiram što je netko zabunom stavio mene umjesto njega? Ako se netko vratio iz Bruxellesa, navedite mi osim mene i Stierea, tko je to došao nazad umjesto da je ostao tamo? Gdje su Picula i Borzan. Ja imam povjerenje hrvatskih birača i stranke. Nije moj posao da demantiram neke spekulacije ljudi koji su se sigurno zabunili i sto posto mislili na Milanovića, a ne ne mene", kazao je premijer.

"Milanović je taj koji podržava Švedsku i Finsku, zadnjih godinu dana snažno zastupa prozapadne stavove. Zabunili su se, mislili su na njega, ne na mene", inzistirao je Plenković na pitanja novinara. "Nemoguće je da nisu mislili na njega kada znaju koliko je prozapadno orijentiran", ironično je nastavio Plenković što je dodatno iritiralo novinare koji su mu zamjerili ironične komentare.

"Pozdravite Šveđane. I sve ove koji vape za tim da čim prije odemo ća, makar i u NATO", kazao je premijer na kraju.