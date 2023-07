Premijer Andrej Plenković izjavio je danas, nakon što je objavljeno da su Uskokovi istražitelji ušli u sjedište HEP-a, da Hrvatsku ne trese nikakva afera te poručio da je Vladina politika u energetskoj krizi bila osigurati priuštivost energenata za građane i gospodarstvo.

No, iz izvora bliskih premijeru Večernji list doznaje kako je strpljenje Andreja Plenkovića pri kraju kada je u pitanju sukob ministra gospodarstva Davora Filipovića i predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića.

"Filipoviću se bliži kraj na funkciji kao i njegovom savjetniku Jurici Lovrinčeviću, koji je svoje privatno-poslovne odnose s Pavom Vujnovcem pretvorio u državne obračune. To se više ne može tolerirati. No, ni ponašanje šefa HEP-a nije bilo adekvatno", kazao je izvor te na upit je li to kraj svih trojice odgovorio - "vjerojatno da".

Drugi izvor, inače iz HDZ-ove oporbe aktualnom premijeru, kako navodi Večernji list, drži da je Filipović postao neprijatelj HDZ-a.

"U ovom slučaju unatoč mnogim neslaganjima s Plenkovićem moram ustvrditi kako premijer ne snosi nikakvu krivicu i da je postupio najbrže što je bilo moguće nakon što je došao do svih saznanja, te promijenio uredbu o plinu".

Uredba izmijenjena kad je Plenković informiran

Izvor iz Vlade RH za Večernji list ističe kako je Plenković o viškovima plina informiran od strane ministra gospodarstva po povratku s Europskog vijeća, 30. lipnja. Na prvoj sljedećoj sjednici Vlade izmijenjena je predmetna Uredba na način da HEP više nije obvezan uzimati plin od INA-e.

Također, doznaje se da će Vlada analizirati izvješća HEP-a, regulatornih tijela i MINGOR, te utvrditi je li uopće došlo do šteta.

"Ako je nešto poslano na znanje Vladi, ne znači da je premijer osobno bio o tome informiran. Premijer nije tu da se upušta u transakcije plinom. Postoje druge institucije, u konačnici i Krizni stožer osnovan u energetskoj krizi kako bi pratio provedbu mjera Vlade i prevenirao bilo kakve anomalije. Vlada je u energetskoj krizi postupila odgovorno". Najvažnije je da smo spriječili rast cijena struje i plina građanima od po 500-600 posto. Treba promatrati cijelo razdoblje primjene Uredbe kojom je HEP ostvario značajne uštede u pogledu cijene plina, a zaštićeno je 120 tisuća kućanstva i javne ustanove u pogledu opskrbe plinom po priuštivoj cijeni", kaže izvor iz Vlade za Večernji.

