PLENKOVIĆ SE SASTAO S BRKIĆEM NAKON IZBIJANJA NOVE AFERE: ‘Razgovaramo vrlo otvoreno o svemu, situacija nije ugodna’

‘Kako da ja znam tko pušta te informacije? Ne spekuliram s informacijama tko bi to mogao biti, ali s HDZ-om to nema veze’, zaključio je Plenković

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a pred novinare je izašao predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković. Objasnio je o kojim se temama razgovaralo na sjednici, no predstavnike medija najviše su zanimala pitanja vezana uz aferu SMS, ali i najnoviju koja je danas izbila.

“Razgovarao sam sa zamjenikom predsjednika prije sjednice Predsjedništva. On demantira sve te navode koji su objavljeni. Stav HDZ-a je vrlo jasan. Želimo da se rasvjetli afera SMS prije svega, do kraja. A što se tiče ovoga, o tome bi se mogao očitovati i DORH. To su teme iz nekog ranijeg vremena. Za mene su to bila sasvim nova saznanja”, poručio je Plenković.

Pogledaj fotogaleriju

“Vjerujete li Brkiću?”, zanimalo je novinare.

“Razgovaramo vrlo otvoreno o cijeloj situaciji. Nije ugodna za zamjenika predsjednika”.

Kaže Plenković da nema podijeljenih mišljenja u stranci kada je prosvjed u Vukovaru u pitanju.

“Stav HDZ-a o prosvjedu u Vukovaru je vrlo jasan. Istražiti sve zločine da, ali manipulirati ne. Prosvjed u Vukovaru nema podršku HDZ-a”, jasan je premijer.

‘Optužbe oporbe su smiješne’

Oporbu koja optužuje HDZ da koristi državne aparate za unutarstranačke sukobe premijer je nazvao smiješnima i banalnima.

MILIJAN BRKIĆ ODBACIO SVE OPTUŽBE: ‘Čuo sam za članak u jednom opskurnom mediju. To je reciklaža starih tekstova’

“Ljudi na različite načine percipiraju informacije iz medija”, izjavio je predsjednik HDZ-a.

“Kako da ja znam tko pušta te informacije? Ne spekuliram s informacijama tko bi to mogao biti, ali s HDZ-om to nema veze”, zaključio je Plenković.