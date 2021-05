PLENKOVIĆ POSLAO PORUKU MILANOVIĆU: ‘Ovo je prevarantski. Nećemo se sakriti kad on kaže ‘bu’

Premijer Andrej Plenković je nakon posjeta Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji ponovno ušao u polemiku s predsjednikom Zoranom Milanovićem

Premijer Andrej Plenković u posjetu je Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Nakon posjeta tvrtki British American Tobacco u Kanfanaru, a potom se obratio medijima.

“Snažna podrška u ime vodstva stranke sada je to bitno za razvoj grada Pule, naša kandidatkinja sa sadržajem i konkretnim dostignućima”, poručio je Plenković. “Sada smo omogućili vrlo ciljano za pokretanje proizvodnje u Uljaniku”, naglasio je premijer, dodavši da projekt nove bolnice u Puli koji prate diže nivo zdravstvene zaštite koja Istra i Pula zaslužuju.

“HDZ dodatno promovira željeznicu a na tome ćemo zajednički raditi putem Ministarstva prometa, gledamo s optimizmom na ove izbore, HDZ ne gleda tko je na vlasti, snažno podržavamo svoje kandidate”, dodao je.

‘To će ga zaboljeti’

“Jako je dobro procedura imenovanja koja podrazumijeva da kandidati napišu svoj program onda možemo više znati o njihovim promišljanjima. Kada je riječ o kandidatkinji, diskvalificirao ju je on sam, a to će ga zaboljeti, i uvukao u protuzakonitu proceduru a ona je pristala u tome te je time njena ambicija završila”, rekao je Plenković, osvrćući se na Milanovićeve izjave.

MILANOVIĆ NAZVAO PLENKOVIĆA ‘DOBRO UVJEŽBANIM LAŽOVOM’: ‘Ne može joj oprostiti što ih je stručno i hladno prokazala kao krvopije’

Antihadezeovska propaganda

“Ovo na Facebooku je razotkrivanje njegove političke misije, predsjednik Republike prema ustavu je predsjednik svih građana, i članova i članica HDZ-a, pa i moj predsjednik. Predsjednik ne može i ne smije imati antihadezeovsku agendu kao motiv djelovanja po svim sferama. Ovo je prevarantski. Da se događa u nekoj drugoj zemlji, ljudi bi skakali”, poručio je i dodao da se prodavač boze i prevarant razotkrio.

“U Europskoj uniji vide da ćemo imati pet posto rasta 2021., a imat ćemo i 2022. više od šest posto. Oni vide kamo mi idemo, da radimo na Šengenu, na Nacionalnom planu oporavka i svemu ostalom. Milanović to uporno blati. No, mi ćemo se tome suprotstaviti, nećemo se sakriti kad on dođe i kaže bu”, poručio je premijer.