PLENKOVIĆ IMA ŠANSU BITI POPUT SANADERA: Ne, ne radi se o broju afera, već o novom mandatu, ali ima jedan ozbiljan problem

HDZ-ov premijer Andrej Plenković ima šansu dobiti drugi mandat, baš kao što je to uspjelo Ivi Sanaderu, no unatoč brojnim aferama koje je imao i Sanader, Plenkovića više muče napadi desnice

Bivši HDZ-ov premijer Ivo Sanader ostao je upamćen kao sinonim za korupciju i kriminal na najvišoj razini, zahvaljujući brojnim aferama, od kojih su neke rezultirale optužnicama, pa i pravomoćnim presudama. No, on je jedini hrvatski premijer koji je ostvario dva mandata. Njegov uspjeh može ponoviti i Andrej Plenković. Njega ionako uspoređuju sa Sanaderom s početka svoje vladavine HDZ-om, dakle čistim i neopterećenim aferama.

No, s druge strane, Plenković je u poziciji srušiti Sanaderov rekord, ali ne onaj po broju afera. Naime, ako dovrši svoj drugi mandat na premijerskoj poziciji, postat će jedini kojemu je to uspjelo od hrvatske samostalnosti, što ne znači da nitko prije njega to nije pokušavao.

Poliranje imidža

“Sigurno mu je to na pameti, bez sumnje”, smatra politički analitičar Žarko Puhovski. No, u kampanji se ne može sasvim posvetiti “poliranju svog” imidža, osobnog uspjeha, veličine i nedodirljivosti, jer ga “bockaju” sa svih strana.

“Kao što vidimo posljednjih dana, žestoko reagira na apsolutno sve ‘podražaje’. Suočen je s napadima desnice, nema strategiju za to i pokušava taktizirati, ali ne snalazi se. Njemu je sad najbitnije izdržati gužvu koja je nastala nakon intervencije USKOK-a, koju mu je kreirala bivša gradonačelnica Knina Josipa Rimac, pa Penavino napuštanje stranke, pa napadi sa Škorine strane. Ukratko, SDP mu je najmanji problem u ovom trenutku”, naglasio je Puhovski u razgovoru za RTL.

Sanader se bolje snalazio

Zasad se čini da se Sanader bolje snalazio s takvim problemima. Desnica ga je prilično pritiskala u vrijeme haških optužnica, ZERP-a i drugih odluka koje su smatrali “izdajom nacionalnih interesa”. No, tek treba vidjeti može li Plenković obući i te Sanaderove cipele.

