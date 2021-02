PLENKOVIĆ IMA PROBLEM I U SVOJIM REDOVIMA: Oporba ima način da ga ozbiljno sabotira, evo što mu spremaju

Iako premijer Plenković tvrdi da je saborska većina jedinstvena i stabilna Klub zastupnika HSLS-a i reformista priprema vlastiti zaključak o Hrvatskoj gospodarskoj komori, čime bi ponovno mogli ugroziti izglasavanje izmjena i dopuna istoimenog zakona

Iako premijer Andrej Plenković uvjerava kako će svi zastupnici parlamentarne većine u petak podržati zaključak o Hrvatskoj gospodarskog komori kojeg bi na izglasavanje trebao staviti predsjednik Sabora Gordan Jandroković, iz HSLS-a i Reformista poručuju da će pripremiti vlastiti zaključak o inicijativi Mosta, kojom se, između ostalog, traži i ukidanje obvezne članarine u HGK.

Prošloga petka kvoruma nije bilo jer je HDZ-u nedostajao Miroslav Tuđman, koji je u međuvremenu preminuo, a na njegovo bi zastupničko mjesto trebao doći Tomislav Okroša, čime bi HDZ opet uspostavio većinu. No, ako bi se cijela oporba usprotivila prijedlogu Mandatno-imunitetnog povjerenstva o Tuđmanovoj zamjeni, u petak opet ne bi bilo kvoruma koji bi ga izglasao.

Ipak, dosada je oporba u takvim situacijama redovito osiguravala kvorum. Zadnji slučaj je bio s požeškim gradonačelnikom Darkom Puljašićem koji se odrekao saborske fotelje zbog afere. No, ovih dana frcale su vrlo teške optužbe između vladajućih i oporbe, zbog čega ipak postoji mogućnost da zamjena za Miroslava Tuđmana neće biti rutinski prihvaćena.

To bi, pak, moglo otvoriti pravnu dvojbu kada netko postaje saborskim zastupnikom i je li njegovo izglasavanje samo formalnog karaktera. Teško će oporba dobiti podršku javnosti za takvu opstrukciju i zbog toga bi se teško mogli odlučiti na taj potez ako bi imali čvrsto jamstvo da će se ponovno glasati o inicijativi Mosta o HGK.

“U srijedu će se sastati predstavnici svih oporbenih stranaka kako bismo se dogovorili o svim daljnjim potezima”, tajnovito je poručio potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

NIŠTA OD UKIDANJA OBVEZNE ČLANARINE U HGK: Jandroković u zadnji čas skinuo tu točku s dnevnog reda – neće se glasati

PREMINUO MIROSLAV TUĐMAN: Tjednima se borio s covidom u zagrebačkoj Klinici za infektivne bolesti. Nažalost, bolest je bila jača

Izglasavanje svih zakona i strategija

Najrealnija je mogućnost da se sve odvije kao i inače te da će parlamentarna većina opet imati 76 zastupnika te osigurati kvorum za izglasavanje zakona i propisa bez pomoći opozicije. U tom bi slučaju HDZ, neovisno o tome što oporba misli, mogao izglasati i izmjene Zakona o obnovi nakon potresa, odluku o Isključivom gospodarskom pojasu i Nacionalnu razvojnu strategiju. SDP će podržati zakon o obnovi, a čitava će oporba biti za Isključivi gospodarski pojas. Što se tiče HGK još nije sasvim jasno kako će se tu stvari odvijati. Premijer je u ponedjeljak bio uvjeren da će njegova većina i to podržati.

“Svi će partneri podržati zaključak parlamentarne većine, koji će predsjednik Sabora staviti na glasovanje. To je već u petak bilo jasno kao dan. Ovo je u sklopu pokušaja da se demontiraju određene državne institucije, a mi smo se u parlamentarnoj većini dogovorili o reformi HGK-a, i to na način na koji mi to želimo, a ne jedna demagoška, populistička inicijativa, kakva je ova Mostova. Ta je tema ionako nebitna, na skali hrvatskih prioriteta nije niti na 55. mjestu”, izjavio je Plenković nakon jučerašnje sjednice Predsjedništva HDZ-a.

DVOJAC IZ HGK UŽIVA UZ KOKTELE U DUBAIJU, ALI IZ KOMORE PORUČUJU: ‘Putovanje nije bilo na naš trošak’

BOŠNJAKOVIĆ UVJERAVA DA HDZ IMA VEĆINU: ‘Ona nije nekakva velika, ali se pokazalo u ovih pola godine da funkcionira’

Zaseban zaključak

Ipak, troje članova Kluba zastupnika HSLS-a i reformista, Dario Hrebak, Darko Klasić i Natalija Martinčević, priprema vlastiti zaključak o prijedlogu Mosta o HGK-u. “Nastojimo da to bude primjereno onomu za što se zalažu liberalne stranke. Ništa još nije riješeno, ali kada se dogovorimo, mi ćemo onda u Saboru glasovati za zaključak našeg Kluba. Razgovaramo i s HNS-om, ali nije nam prihvatljiva njihova ideja da rok za reformu HGK-a bude čak 2024. Mi to smatramo predugačkim razdobljem. HSLS podržava ukidanje obavezne članarine, to uopće nije upitno, ali HGK ima javne ovlasti i nekih tri do šest mjeseci im se mora dati kako bi se mogli presložiti. Na tom bi tragu trebao biti naš zaključak. Žao mi je što smo propustili uložiti amandman na Mostov prijedlog kojim bi se ovo riješilo”, rekao je Klasić za Novi list.

Ako spomenuti trojac izađe s posebnim zaključkom, jer su nezadovoljni HDZ-ovim, to bi dovelo u pitanje Plenkovićevu tvrdnju da je saborska većina jedinstvena i stabilna. Inače, Most je u ponedjeljak priopćio da će u saborsku proceduru poslati i prijedlog o ukidanju obavezne članarine u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Plenković je za to vrijeme nastavio svoju prošlotjednu retoriku kako im nikad neće zaboraviti što u petak nisu htjeli sudjelovati u glasovanju.

PLENKOVIĆ LJUTIT: ‘Oporba je išla na to znajući da se Miroslav Tuđman bori za život. Nikad im to neću zaboraviti’

GRMOJA O PLENKOVIĆU: ‘Nevjerojatno da je iskoristio bolesnog zastupnika da bi napao oporbu. Toliko bešćutno i nemoralno…’