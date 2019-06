PLENKOVIĆ IMA DVA OZBILJNA IZAZIVAČA U STRANCI: ‘Sve što se događa izbacilo je na površinu nezadovoljstvo koje vlada već dugo’

Miro Kovač i Ivo Stier glavni su Plenkovićevi protukandidati

Prvo odmjeravanje snaga u HDZ-u nakon loših rezultata na europskim izborima pokazuje da ambicije da se na sljedećim stranačkim izborima suprotstave Andreju Plenkoviću imaju Davor Ivo Stier i Miro Kovač, a Milijan Brkić i dalje čeka rasplet sukoba sa samim šefom stranke, piše u nedjeljnom broju Jutarnji list.

Svi sadašnji Plenkovićevi oponenti u prvi plan stavljaju samo jedan cilj, a to je ujediniti stranku i vratiti pod okrilje razočarane hadezeovce s desnog spektra. Istovremeno, svatko od njih, od Brkića do Stiera i Kovača, priprema drukčiju taktiku kretanja u kandidaturu, ocjenjujući da je za to još prerano. Dok Stier u posljednjem istupu nije direktno potvrdio da će se kandidirati, ali ni odbacio tu mogućnost, iz izvora bliskih Miri Kovaču Jutarnji doznaje da će se Kovač sigurno kandidirati na stranačkim izborima.

Nezadovoljstvo u stranci

“Sve što se sada događa samo je izbacivanje na površinu nezadovoljstva dijela istaknutih članova stranke, koje vlada dulje vrijeme. Oni Plenkoviću zamjeraju da je od lidera koji je davao nadu došao u tešku situaciju u kojoj je okružen sa sve većim brojem neprijatelja”, kaže za Jutarnji list jedan član HDZ-a, koji predviđa znatno oštrije sukobe kada bude jasno ostaje li Plenković u Hrvatskoj ili odlazi na neku istaknuti funkciju u Europi.

Ne bude li premijer imao europske ambicije i ostane li u Hrvatskoj, što je dao naslutiti, sljedeća godina bit će godina “konačnog obračuna” u HDZ-u jer je prema novom statutu krajnji rok za izbore za zamjenika predsjednika stranke i članove Predsjedništva 28. travnja 2020., a do 17. lipnja trebaju biti raspisani izbori na kojima će se birati novi šef stranke, ističe dnevnik.

Ozbiljna poruka

U vrhu HDZ-a sve što se sada događa shvaćeno je kao ozbiljna poruka da se nešto treba mijenjati, ali, kako navode, ne vlada panika da to treba biti preko noći.

U Plenkovićevu krugu dobro je prihvaćeno što su ga europski pučani izabrali za pregovarača o kadrovskom slaganju unutar europskih institucija, a sa zadovoljstvom su dočekani i pokazatelji da BDP raste brže nego što se očekivalo. Uskoro će fokus biti usmjeren na predsjedničke izbore i podržavanje kandidature Kolinde Grabar-Kitarović, ako se odluči za drugi mandat, a sve se češće čuje da bi u slučaju izbora Marije Pejčinović-Burić na čelno mjesto u Vijeću Europe moglo doći i do mini rekonstrukcije Vlade, u paketu s izborom novog šefa diplomacije, piše Jutarnji list.