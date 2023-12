Premijer Andrej Plenković iznio je ozbiljne optužbe na račun, kako ih naziva kvazi-svinjogojaca uključenih u prosvjed zbog kojeg su već dva tjedna traktorima na ulicama. Tvrdi da je riječ o ekstremistima na koje upozorava SOA, piše Danas.hr.

"U te prosvjede su se uključili i pripadnici jedne od dvije ekstremističke skupine koje su identificirale sigurnosne službe", izjavio je Plenković.

Neslužbeno se doznaje kako je riječ o Josipu Juretiću koji je došao na skup u Kutinu, a na prosvjedu je bio i Gordan Šebalj. Dvojac je snimljen i na ostalim prosvjedima, od korone do borbe protiv korupcije. Juretić je 2019. godine bio i predsjendički kandidat, no nije skupio potpise, a nosio je i lijes od Buzina do Zagreba.

"Ja bih to nazvao jednom besramnom laži. Nisam pravomoćno osuđen niti prekršajno niti kazneno", rekao je Juretić. "Ja sam jedan od organizatora pa znači da je mene prozvao tamo. Ne znam koga bi drugog mogao prozvati. Stojim i dalje iza svake riječi koju sam tamo izgovorio", dodao je Šebalj.

Premijer ih nije imenovao, ali je poručio: "Ljudi koji bi rušili ustavni poredak nasilnim metodama su se, prema izvješćima SOA-e, sada uključili kao glasnogovornici ovih istih kvazi-poljoprivrednika i kvazi-svinjogojaca."

Iz stožera tvrde kako ne poznaju sve sudionike prosvjeda. "Ljudi dolaze iz raznih krajeva Hrvatske", rekao je Milenko Bilić, član Stožera za spas hrvatskog sela.

Premijer je prozvao i SDP-ovog predsjednika odbora za nacionalnu sigurnost. "Kada Hajdaš Dončić traži tzv. ultimativnu istinu o bilo kojoj temi, onda piše pisma SOA-i. Kada dobije odgovor, onda šuti", rekao je Plenković.

"O tim stvarima se u javnosti ne komunicira. Umjesto da širi mir i dobro, ovaj smjenjuje ljude. Vidi ekstremiste. Valjda mu se prikazuje kakvo prosvijetljenje. valjda je otišao na mračnu stranu. Ali to je naš Andrej Plenković", rekao je saborski zastupnik, Siniša Hajdaš Dončić.

Predsjednik Vlade nije zaboravio ni medije. "Mi sad imamo situaciju da su u vašim eterima, ne mojim, ljudi koji su dio ekstremističkih skupina identificiranih od sigurnosnih službi Republike Hrvatska kao svojevrsni podupiratelji prosvjeda."