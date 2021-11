Premijer Andrej Plenković posljednjih je dana na velikim mukama. Osim što su prije nekoliko dana uhitili njegovu bivšu ministricu, sada mu muke zadaju "neposlušnici" koji ne žele provoditi odluku o korištenju obaveznih covid-potvrda u javnim i državnim službama, koja je stupila na snagu u utorak.

Iako je najavio da će za takve biti sankcija, na jučer održanom koalicijskom sastanku ispostavilo se da sankcije ipak ne mogu snositi, što je jučer navodno rekao ministar Ivan Malenica, iako je to danas nakon sjednice Vlade demantirao.

"Demantirao bih jedan medijski tekst u kojem stoji da sam ja rekao da je odluka na razini preporuke. To nije istina, odluka stožera je zakonita i u okviru zakona ćemo razmotriti sankcije za poslodavce koji ne postoje odluke stožera. U okviru njih ćemo donijeti promjene koje će omogućiti sankcije za one koji odbijaju poštivati te odluke i zakone. Iza Vlade ćemo imati sastanak, za sada ne bih o detaljima", rekao je Malenica.

Naložio da se promijene zakoni

Premijer je pak u četvrtak, još odlučniji u svojoj namjeri da neposlušnima stane na kraj, naložio ministrima Malenici, Berošu i Božinoviću da promijene zakone, "koje god treba, da uvedemo sankcije, financijske, prekršajne, za ove koje će se ponašati tako da pozivaju na neposluh i da odluke koje Stožer donosi na temelju zakona bagateliziraju, ignoriraju i pozivaju na građanski neposluh".

Kazao je to danas na sjednici Vlade.

"Tu ćemo biti čvrsti i ustrajati u ovome i zato očekujem promjene zakona, prekršajne sankcije za one koji misle da su tako jako pametni, pametniji nego većina ljudi na svijetu. E - nisu! Nisu pametni. Ovakva demagogija, populizam i podilaženje nepotrebnim strastima, mislimo da to nije ni normalno ni korektno. Ako imaju neku drugu političku ambiciju, onda neka to kažu, nego glume velike slobodare, a zaštićeni su booster dozom kao lički medvjedi", rekao je Plenković.

Gubi li premijer polako živce oko cjelokupne situacije? S jedne strane, pritisak mu stvara nezadovoljna masa koja se svakodnevno okuplja na hrvatskim ulicama prosvjedujući protiv strogih mjera. S druge strane, probleme mu stvara i njegov stranački kadar pošto svako malo netko od njegovih završi iza rešetaka. Kao šlag na torti, neki su se sada još i javno usprotivili mjerama njegovog Stožera te su ih odbili provoditi.

Odbijaju preuzeti odgovornost

Politički analitičar Tomislav Stipić u razgovoru za Net.hr ističe da Plenković kao niti u svemu što je do sada radio, kada je eventualno bio suočen s teškim odlukama, nikada ne polazi od sebe.

"Pitanje je na kraju što se s tim covid-potvrdama dobiva", kaže Stipić, dodajući da nije na tragu mišljenja kojeg dijeli dio javnosti da su covid-potvrde apsolutna glupost.

"Možda te covid-potvrde i imaju neku učinkovitost, međutim nije komunicirano jasno kakvu. Kada ti ne komuniciraš jasno što se s određenom mjerom dobiva, a to se Stožeru događa od početka gdje oni ne komuniciraju jasno, imaju kontradiktorne izjave pa onda kasnije sami sebe moraju demantirati, tada to nije dobro", kaže nam

Smatra da Plenković i Vlada jednostavno odbijaju preuzeti odgovornost za bilo što. "Ako smo s covid-potvrdama htjeli neizravno ljude potaknuti da se cijepe, onda smo to trebali tako komunicirati", govori Stipić.

Pošto se to nije tako komuniciralo, nije čudno da su nakon svega uslijedili prosvjedi.

Stipić kaže da u tim prosvjedima ne vidi neki kapacitet. Plenković u toj situaciji vjerojatno to vidi i primjećuje da ti prosvjedi ne mogu doprinijeti nekim većim neredima i prosvjedima, nadodaje, i sada zapravo želi na neki način pokazati stav i odlučnost pa je krenuo s najavama da će promijeniti zakone te da će ići u kažnjavanja.

"Kažnjavanja koga i na koji način će se to izvesti? Mi ponovo ne znamo na koji način će to biti tretirano i tko će to provoditi. Ponovno se donose neke odluke koje niti su jasno komunicirane, niti su ljudima jasne. Na neki način pokazujući odlučnost, Plenković i u ovoj situaciji odbija bilo kakvu odgovornost", kaže politički analitičar.

Ide do kraja da pokaže tko je gazda

"Ako smo htjeli da se procjepi 90 posto stanovništva, onda smo trebali ići na obvezno cijepljenje. Dakle, može se promijeniti zakon i gotovo. Ovako, stalno se rade neki kompromisi koji nisu dobro objašnjeni. Normalno da to ljudima ide na živce", smatra.

Zakonske promjene i kažnjavanja možda i neće imati smisla. "Ako danas imamo deset posto manje zaraženih nego prije tjedan dana, ako se sada u sljedećih tjedan dana pokaže pad broja zaraženih, a vjerojatno će time biti i pad broja hospitaliziranih i umrlih, koliko će to onda sve imati smisla?", pita se Stipić, dodajući da možda oni cijelu priču pripremaju za nešto dalje.

Stipić kaže da je Plenkovića uhićenje Gabrijele Žalac jako uzdrmalo.

"To se vidi na njemu, nema one klasične bahatosti njegove. Kada ti dobiješ požar u obliku ovih prosvjeda, koji se naslanjaju na ova uhićenja, on je u vrlo nezgodnoj situaciji. Međutim, on se ne želi jednostavno povući, on ne želi priznati da je pogriješio, nego će sada ići do kraja ako treba, kako bi pokazao da je on tu gazda i da vodi politiku u Hrvatskoj", zaključuje politički analitičar Tomislav Stipić.