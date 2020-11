PLENKOVIĆ I REINER UZVRAĆAJU OPORBI: ‘Vlada se dobro nosi s covid-krizom, a politikanti nastoje ušićariti poene’

Premijer je odbacio oporbene tvrdnje da u zdravstvu vladaju improvizacije te da pokušavaju stvoriti dojam da ministar nema uvid u stanje u njegovom resoru, ocijenivši da je to pokušaj onih koji nisu pobijedili na parlamentarnim izborima

Premijer Andrej Plenković odgovorio je u srijedu u Saboru na prozivke iz oporbenih redova na račun rada Vlade, poručivši kako se Vlada dobro nosi sa covid krizom, donijela je zakon i osigurala sredstva za obnovu potresom pogođenih područja ali i sačuvala radnja mjesta.

Vlada će svoj posao raditi kao i dosada, rekao je Plenković u završnom obraćanju nakon saborske rasprave o godišnjem izvješću o radu Vlade, a oporbu je podsjetio da ih je nakon parlamentarnih izbora pozivao na razgovor, ali su ga odbili, “a sad vape za dijalogom”.

‘Osigurali smo kvalitetnu opremu po povoljnoj cijeni’

Vezano uz stanje u zdravstvu, premijer je odbacio oporbene tvrdnje da u tom sektoru vladaju improvizacije te da pokušavaju stvoriti dojam da ministar nema uvid u to kakvo je stanje u njegovom resoru, ocijenivši da je to pokušaj onih koji nisu pobijedili na parlamentarnim izborima u srpnju. Osvrnuo se na izjavu, kako je rekao, bivšeg savjetnika bivšeg predsjednika Republike Stijepe Bartulice da se medicinska i zaštitna oprema nabavlja u komunističkoj Kini, rekavši kako je Kina jedina bila voljna prodati tu opremu, jer ju drugi nisu imali ili su je čuvali za sebe. Osigurali smo kvalitetnu opremu po povoljnoj cijeni, ustvrdio je premijer.

Referirajući se na primjedbe zastupnice Anke Mrak Taritaš (Glas) na Zakon o obnovi grada Zagreba nakon potresa, premijer je ustvrdio kako na njega nemaju primjedbe ni građevinari, arhitekti ni konzervatori. Podsjetio je da je Vlada platila smještaj građana kojima je to bilo potrebno u Cvjetnom naselju, kao i najam stanova te popravak liftova, zamjenu bojlera i manje popravke zabatnih zidova. Također je naveo da je vlada osigurala 683 milijuna eura od EU i 200 milijuna dolara od Svjetske banke. Odbacio je oporbene optužbe da Vlada nema strategiju podsjetivši da je u vrijeme lockdowna osigurala plaće za zaposlene u privatnom sektoru te da se unatoč katastrofičnim predviđanjima nije našlo 400.000 nezaposlenih na burzi.

‘Osigurali smo i povoljne kredite za proračunske rupe’

Osigurali smo i povoljne kredite kako bi se popunile proračunske rupe nastale smanjenjem prihoda zbog covid krize i zadržan je investicijski kreditni rejting, a Hrvatska je neposredno nakon srpanjskih izbora ušla i u europski tečajni mehanizam 2, naglasio je premijer.

Vezano uz pojave radikalizacije u hrvatskom društvu, premijer je naveo kako 25 godina nakon završetka Doomovinskog rata, Bljeska i Oluje, neki nisu spremni prihvatiti tri manjinska zastupnika srpske nacionalne zajednice, iako to nije bio problem od 2007. do 2013. Ustvrdio je kako je njihova agenda nakon što su onemogućili pobjedu dotadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović pokušati to ponoviti i HDZ-u na parlamentarnim izborima, ali bezuspješno.

U svezi s migracijama i angažiranjem Hrvatske vojske na granice Plenković je rekao kako će o tome odlučiti nadležni, a da do tada granicu uspješno čuva hrvatska policija u skladu sa hrvatskim zakonima.

Reiner: Zdravstveni sustav funkcionira

Potpredsjednik Hrvatskog sabora akademik Željko Reiner (HDZ) rekao je u srijedu da zdravstveni sustav u Hrvatskoj funkcionira poručivši kako neki politikanti pokušavaju u vrlo ozbiljnoj situaciji, u kojoj se nalaze Hrvatska i cijeli svijet, ušićariti neke poene.

“Oni koji tvrde da naš zdravstveni sustav ne valja, da nismo bili pripremljeni za to, da ni danas ne funkcioniramo, govore neistine i pokušavaju izazvati kod naroda strah, nepovjerenje u zdravstveni sustav i pokušavaju govoriti da ništa ne valja u tom sustavu”, kazao je Reiner na HDZ-ovoj konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Dodao je kako su u pravilu to oni isti koji su prije pola pola godine govorili da je koronavirus obična gripa, da je to izmišljeno i ne postoji. Reiner je ustvrdio da je zdravstveni sustav u Hrvatskoj, u usporedbi s nekim daleko bogatijim zemljama, odličan i funkcionira. Poručio je kritičarima da je “jadno da na bolesti i smrti pokušavaju postići političke poene”.

Iznoseći podatke o smrtnosti od koronavirusa na milijun stanovnika, rekao je da Hrvatska u odnosu na npr. Belgiju ima upola manje smrti od koronavirusa te oko tri puta manje oboljelih na milijun stanovnika. Također, u Švedskoj je gotovo na milijun stanovnika četiri puta više mrtvih od koronavirusa nego u našoj zemlji, a u Češkoj je ta brojka veća od dva puta.

Neutemeljene optužbe o stihijskom odgovoru na epidemiju

Napominjući kako su potpuno neutemeljene optužbe da se stihijski upravlja odgovorom na epidemiju koronavirusom, Maja Grba-Bujević (HDZ) rekla je da su od početka transparentno ukazivali na sve scenarije na koje zdravstveni sustav ima odgovor. Ti scenariji u rezultat rada ekspertne skupine Ministarstva zdravstva u kojem se nalazi niz stručnjaka, ne samo s područja epidemiologije i infektologije, već i iz drugih dijelova zdravstvenog sustava.

Ustvrdivši da zdravstvo nije pred kolapsom poručila je da u njemu rade snažno motivirani ljudi koji imaju dovoljno opreme kako bi mogli spašavati ljudske živote.

Ivan Ćelić (HDZ) poručio je da se Vlada Andreja Plenkovića opredijelila za zdravstvenu sigurnost građana, vodi računa o socio-ekonomskim posljedicama, a Nacionalni stožer civilne zaštite vrlo profesionalno upravlja borbom protiv pandemije koronavirusa. Poručivši kako nikakvo politikanstvo i senzacionalizam neće doprinijeti dobrim brojkama, Ćelić je rekao da, iako problemi postoje, oni su tu i da se rješavaju.

‘Mjere koje se primjenjuju su adekvatne izazovima’

Upitan za komentar kritika koje je u priopćenju iznijelo šest liječničkih udruga i njihov zahtjev za uvođenjem strogih epidemioloških mjera, inače bi moglo doći do sloma zdravstvenog sustava, Reiner je rekao kako Vlada ima vrlo jasan plan i program mjera, ovisno o tome kako epidemija napreduje.

“Mjere koje se primjenjuju su adekvatne izazovima – broju oboljelih, teško oboljelih i sl”, poručio je. Ustvrdio je da Hrvatska nema problema s brojem respiratora jer ih imamo više od 800, a na njima je 118 bolesnika zaraženih koronavirusom.

