PLENKOVIĆ I MINISTAR BUTKOVIĆ NA GRADILIŠTU PELJEŠKOG MOSTA: ‘Bilo je određenih problema, ali ne očekujemo veliko kašnjenje’

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, rekao je u ponedjeljak u Komarni kako ne očekuje veliko kašnjenje dovršetka Pelješkog mosta zbog koronavirusa, te da će najkasnije do kraja sljedeće godine biti gotovi s mostom i pristupnim cestama.

Butković je s premijerom Andrejom Plenkovićem i suradnicima obišao gradilište Pelješkog mosta u Komarni, istaknuvši za RTL da unatoč koronavirusu radovi na velikim infrastrukturnim projektima nisu stali.

‘Znajući tko radi, ne očekujem veliko kašnjenje’

“Bilo je određenih problema s dolaskom radnika, dobavke materijala i čelične konstrukcije iz Kine, međutim poznavajući kinesku tvrtku koja gradi most CRBC te Strabag i Avax ne očekujem veliko kašnjenje”, rekao je.

Izvijestio je da se sada radi na montiranju rasponske konstrukcije Pelješkog mosta i to će se raditi cijelo ljeto te očekuje da će najkasnije do kraja sljedeće godine biti gotovi s mostom i pristupnim cestama. Upitan za primjedbe iz Bosne i Hercegovine zbog mosta, ministar Butković je rekao da nije bilo nikakvog spora, već određenih razmimoilaženja treba li i smije Hrvatska graditi most.

“Naravno da smije, on se nalazi 500 metara od crte razgraničenja, mi usvojili ono što tražila bosanskohercegovačka strana oko visine mosta i širine plovnog puta, mijenjali čak projekte tako da je neškodljiv prolaz osiguran svim brodovima koji idu u i iz luke Neum, nema tu nikakvih problema”, zaključio je.

‘Produljenje rokova dva do tri mjeseca’

Na Pelješkom mostu je počelo postavljanje rasponske konstrukcije. Na samom gradilištu je oko 600 radnika te još 200-ak na pristupnim cestama. Sve za sad ide prema planu. Iz HC-a poručuju kako su spremni na sve scenarije. Ako do 31. srpnja 2021. ceste ne budu gotove, most će se svejedno spojiti s kopnom.

Predsjednik Vlade Plenković je popodne obišao radove na Pelješkom mostu i ocijenio da bi se planirani rok za dovršenje Pelješkog mosta zbog koronavirusa mogao produljiti za dva do tri mjeseca.

“Rok je bio 31. srpnja 2021., no zbog koronavirusa i nemogućnosti naših stručnjaka da odu u Kinu i vide kako se proizvode pojedini segmenti i elementi mosta, moglo bi doći za oko dva do tri mjeseca produljenja toga roka”, rekao je Plenković prilikom obilaska gradilišta.

‘Zauvijek će riješiti pitanje teritorijalne povezanosti Hrvatske’

Dodao je kako su predstavnici CRBC-a, kineske kompanije za izgradnju cesta i mostova, spremni uložiti dodatne napore, a i na političkoj se razini može tražiti da se stvari ubrzaju. Ističe kako dio pristupnih cesta koji je dobio Strabag ide dobro i u rokovima, a dio koji je dobio grčki Avax nešto kasni s početkom, ali bi kroz idućih mjesec dana i tu trebalo sve biti u funkciji. Naglasio je kako je Pelješki most, projekt vrijedan 520 milijuna eura, jedna od najvažnijih i strateški najbitnijih infrastrukturnih investicija koja u mandatu njihove vlade polako poprima svoje obrise, a cilj je da se u cijelosti završi.

“To je projekt koji će jednom zauvijek riješiti pitanje teritorijalne povezanosti Hrvatske, za sve nas, osobito za kolege i prijatelje iz Dubrovačko-neretvanske županije on znači ravnopravan status te županije u čitavom sustavu i teritorijalnom ustrojstvu Republike Hrvatske”, rekao je premijer Plenković.

Plenković govorio i o izborima, kritizirao konkurente

Komentirajući zahuktalu predizbornu kampanju Plenković je rekao kako Davor Bernardića ima svog starog saveznika u Miroslavu Škori “koji mu je pomogao i u predsjedničkim izborima”, no siguran je da građani vide tko stoji iza kojih postignuća i vrijednosti.

“Pokazali smo kako održati javno-zdravstveni sustav, kako zaštititi zdravlje građana, kako stati iza sugrađana koji rade u privatnom sektoru i iza hrvatskog gospodarstva. Uz, na žalost, određeni broj gubitaka ljudskih života, s našom međunarodnom reputacijom, osobito financijskom, uspjeli smo iznaći način da zaokružimo financiranje u ovako zahtjevnim okolnostima i da nakon izbora idemo u brz ekonomski oporavak Hrvatske”, istaknuo je.

“Tu bitnu razliku u odnosu na Bernardića, Škoru ili neke druge, svatko tko prati zbivanja jako dobro vidi, ključno je da se vidi tko može brzo vratiti Hrvatsku na staze na kojima smo bili prije 2,5 mjeseca”, rekao je premijer.

Premijer poručio Bandiću: Vlada financira Zagrebački rotor

Upitan za komentar izjave zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića da Vlada ne pomaže dovoljno Zagrebu, Plenković je kao jedan od primjera naveo da Ministarstvo prometa i Vlada u cijelosti financiraju Zagrebački rotor, a što se tiče potresa, na njegovu su se inicijativu našla rješenja i premostili problemi koji su postojali, stavili su zakon u javnu raspravu i donijeli rebalans, gdje je 141 milijun kuna za posljedice potresa.

Premijer Plenković je podsjetio i da Ministarstvo graditeljstva ide s natječajem za rješavanje intervencijskih zahvata, istodobno se dovršava zahtjev za Europski fond solidarnosti, a traju i pregovori sa Svjetskom bankom i ide se na zajam od 200 milijuna dolara, od čega 120 milijuna za obnavljanje bolnica, a oko 50 milijuna za škole.

