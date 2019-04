KEQIANG I PLENKOVIĆ PRITISNULI DUGME I SPUSTILI NAJVEĆI PILOT PELJEŠKOG MOSTA: ‘Kad bude gotov, bit će prekrasna duga na zemlji’

Premijeri su otkrili i metalnu ploču kojom se obilježava dovršetak prve faze gradnje mosta

Hrvatski i kineski premijeri Andrej Plenković i Li Keqiang u četvrtak su stigli na gradilište Pelješkog mosta u Brijesti, projekta koji izvodi kineska tvrtka, a uvelike financira Europska unija. Njih su dvojica ondje u more spustili posljednji i najveći pilot iz prve faze izgradnje mosta.

Radi se o najvećem od 150 pilota i središte je budućeg mosta, a njegovo polaganje počelo je nakon što su premijeri stisnuli jedan veliki gumb. Premijeri su otkriii i metalnu ploču kojom se obilježava dovršetak prve faze gradnje mosta.

S premijerima je u u Brijesti stiglao i jak pljusak.

“Sve je jača kiša vani, to nam je poruka da most treba izdržati sve vremenske uvjete. Mi kažemo da poslije kiše dolazi duga – kad bude izgrađen, most ne samo da će izdržati sve vremenske uvjete, nego će biti prekrasna duga na zemlji. Kineski graditelji i hrvatski prijatelji mogu ostvariti takvo čudo. Želim da hrvatski građani što prije uživaju u nesmetanom prometu koji će Pelješki most omogućiti”, kazao je tom prigodom Keqiang dodajući kako će Kina spram mosta ispuniti sve svoje obveze

Plenković je zahvalio domaćinima, predstavnicima HAC-a i kineskim izvođačima radova koji rade na realizaciji najvećeg infrastrukturnog projekta u RH.

Projekt od strateškog značenja

“Riječ je o projektu koji za Hrvatsku ima strateško značenje jer će povezivati jug Hrvatske s ostatkom zemlje. Njegov značaj u prometnom i turističkom pogledu, znači nesmetan promet do krajnjega juga”, kazao je hrvatski premijer., a prenio N1

Uz njih su u Brijestu, između ostalih, i ministar graditeljstva Predrag Štromar, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva Darko Horvat, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić te ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Pelješki most, vrijedan ukupno 2,08 mililjardi kuna bez PDV-a, gradi kineski konzorcij China Road and Bridge Corporation (CRBC). Europska unija daje 85 posto novca.

CRBC je jedna od četiri velike kineske državne graditeljske tvrtke koje su krenule na međunarodna tržišta i djeluje u više od 60 država diljem svijeta.

Na gradilištu transparenti i ploče

Tvrtka “temeljito proučava i shvaća Xi Jinpingovu misao o socijalizmu novog doba s kineskom karakteristikom”, stoji na jednoj od ploča na gradilištu u Brijesti na kojem su postavljeni i veliki natpisi sa sloganima na hrvatskom i kineskom jeziku poput “Promet spaja i ujedinjuje svijet”, “Graditelji bez granica” i “Čvrsti temelji i ispravna načela otvaraju put prema budućnosti”.

Most će biti dug 2,4 kilometra i visok 55 metara, te će imati četiri prometna traka.

Plenković je ranije istaknuo kako je upravo ugovor o gradnji mosta otvorio novu stranicu u odnosima Kine i Hrvatske, a na prošlogodišnjem summitu 16+1 u Sofiji kazao je kako je taj ugovor ključan razlog što je Hrvatska dobila domaćinstvo ove godine, osmog sastanka inicijative.

I brže od roka

Krajnji rok za dovršetak svih pristupnih cesta i mosta je 31. siječanj 2022. godine, a hrvatski premijer je početkom godine ocijenio kako radovi idu brže nego što je predviđeno.

Keqiang je u Hrvatsku stigao u srijedu, susrevši se u Zagrebu s Plenkovićem, predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

Dvije zemlje su u Zagrebu potpisale šest sporazuma o suradnji u infrastrukturi, poljoprivredi, digitalnim tehnologijama, turizmu, znanosti i gospodarstvu. Još četiri potpisat će u četvrtak i petak u Dubrovniku.

Nakon Pelješkog mosta, idući veliki konkretan projekt mogao bi biti modernizacija nizinske pruge Zagreb-Rijeka i hrvatskih luka, istaknuto je na susretima u Zagrebu.

Li je u Zagreb doputovao s izaslanstvom od 250 ljudi, a u Dubrovniku će mu se pridružiti još nekoliko stotina kineskih poduzetnika jer se summit 16+1 paralelno odvija na političkoj i gospodarskoj razini.