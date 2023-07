“Bliski smo u stavovima i imamo tek jednu temu koja nas je razdvajala, a to je arbitraža. No, nema nikakvog pritiska jer u prijateljskom odnosu uvijek se može pronaći rješenje”, rekao je slovenski premijer Robert Golob koji je u posjetu Hrvatskoj. “Zahvaljujem Sloveniji na podršci, koja je za Hrvatsku bila ključna u ostvarivanju ključnih ciljeva, a to su Schengen i eurozona”, uzvratio je premijer Hrvatske Andrej Plenković.

Povod posjete je sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o prekograničnoj suradnji u pružanju hitne zdravstvene zaštite i sporazum o mjerama solidarnosti radi zaštite sigurnosti opskrbe plinom.

Premijer je pozdravio i činjenicu da su slovenski turisti česti i mnogobrojni gosti u Hrvatskoj, što potvrđuje rast od šest posto na godišnjoj razini, u smislu dolazaka. I njegov slovenski kolega zahvalio se na suradnji te izrekao pozitivne dojmove suradnje, ali i prijateljstva između Slovenije i Hrvatske.