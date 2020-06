PLENKOVIĆ I DALJE NA UDARU KRITIKA IZVANA: ‘Premijer je doživio fijasko u Zadru, a bahatost hrvatskih vlasti plaćaju istočni susjedi’

‘Nakon otkazivanja teniskog spektakla u zadru, taj marketinški potez pretvorio se u fijasko za šefa konzervativnog HDZ-a i vratio kao bumerang’, piše bečki Die Presse

Ne jenjavaju kritike na račun premijera Andreja Plenkovića i njegovog ignoriranja zahtjeva za odlaskom u samoizolaciju nakon što se prošloga vikenda na teniskom turniru Adria Tour u Zadru fotografirao i rukovao s Novakom Đokovićem i nekolicinom drugih tenskih zvijezda za koje se ubrzo potom utvrdilo da su pozitivni na koronavirus.

O tome piše i bečki Die Presse u tekstu svog dopisnika iz Zagreba pod naslovom “Adria-fijasko za hrvatskog premijera’.

Teniski spektakl pretvorio se u Plenkovićev fijasko

“Iako se premijer Andrej Plenković fotografirao sa zaraženim teniskim zvijezdama na Adria Touru u Zadru, on i dalje putuje zemljom u sklopu izborne kampanje. I u Hrvatskoj se promašaji događaju u najgorem mogućem trenutku. Hrvatski premijer na Adria Touru dao je podršku turniru Novaka Đokovića, svjetskog tenisača broj jedan, radi reklame svojoj državi i vladi. Ali, nakon otkazivanja teniskog spektakla, taj marketinški potez pretvorio se u fijasko za šefa konzervativnog HDZ-a i vratio kao bumerang. Uoči parlamentarnih izbora 5. srpnja, šef vlade zabrinut je za svoj ponovni izbor, a našao se i pod sve većim udarom kritka”, piše Die Presse.

Dijelom citirajući Die Presse, i sarajevski news portal Klix.ba u svom se osvrtu obrušio se na Plenkovića i hrvatsku vladu ustvrdivši da zabrana ulaska građanima BiH u Hrvatsku, odnosno odredba o njihovoj potrebnoj samoizolaciji, nije “išta drugo nego napredniji marketinški potez prema gostima iz bogatijih evropskih zemalja”.

Turistička sezona i izbori gurnuli epidemiju u drugi plan

“Hrvatska se bez sumnje odlično nosila s prvim valom širenja epidemije, njeni brojevi bili su najbolji u regiji, a s pravom su bili isticani i od svjetskih autoriteta iz epidemiologije da su pandemiju koronavirusa uspjeli suzbiti jako dobro. Ipak, s protekom vremena i približavanjem turističke sezone i dana općih izbora impresivne jednoznamenkaste brojke novozaraženih padale su u drugi plan, a prioritet vlade Andreja Plenkovića bilo je otvaranje zemlje i rapidno pretvaranje “Lijepe naše” u “zemlju bez korone”.

Hrvatska je preko noći ukinula ograničenja svih vrsta, maska je postala teško vidljiva na ulicama hrvatskih gradova, tek jučer je ponovno uvedeno njeno obavezno nošenje u javnom prevozu, brojevi zaraženih i krivulje pandemije sklonjene su s portala, utakmice HNL-a igrane uz prisustvo gledatelja – začudo jedna njemačka Bundesliga, u zemlji koja se najimpresivnije nosi s pandemijom i ima najveći kapacitet odgovora na ekstremne situacije, odvija se bez gledatelja”, piše Klix.ba u svom osvrtu.

‘U Zadru napravili klaster koronavirusa u VIP zajednici’

Nadalje, u istom komentaru piše kako se vrhunac pretvaranja da je pandemija stvar prošlosti desio proteklog vikenda u Zadru, gdje je politička, kulturna i sportska svita na teniskom turniru “dala sebi oduška i od sportskog događaja napravila klaster koronavirusa u VIP zajednici”.

“Turnir u Zadru ipak je bio prekretnica. Ponovno širenje koronavirusa u Hrvatskoj, što nije izuzetak iz globalnog konteksta, postala je svjetska vijest, a to koncem lipnja, u jeku turističke sezone i deset dana prije izbora, nikako nije dobro, a karakter problema najbolje je ilustrirao prvi čovjek zdravstvenog sistema i resorni ministar Vili Beroš. Beroš je je samo prije dva dana kazao kako je u slučaju Zadra “problem to što su turistički konkurentne zemlje počele isticati taj problem u Hrvatskoj, ali da je s epidemiološkog stajališta situacija pod kontrolom”. Kako se samo dan kasnije donosi odluku da se granica sa “istočnim susjedima” zatvori, lako je izvući zaključak da to nije epidemiološka mjera već marketinška, upućena prema gostima iz poželjnih zemalja, onih iz zapadne Evrope. Virus je došao s istoka, ovaj put nije iz Kine, već iz najbližeg istoka, objavio je jučer prvi čovjek kriznog štaba ministar Davor Božinović ispalivši još jedan predizborni i marketinški spin. Hrvatski mediji već sedmicama pišu kako se u vremenu pandemije hvaljeni krizni štab pretvorio u politički i predizborni, a evo vidimo i u marketinško-turistički. U klasičnoj segmentaciji tržišta i “trijaži” gostiju po poželjnosti ceh tako plaćaju “istočni susjedi”, gosti koji se u “bratskoj” Hrvatskoj i onako najčešće, a apsolutno pogrešno, tretiraju kao gosti drugog reda”, stoji u osvrtu sarajevskog portala Klix.ba.

