Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" čestitao je Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na velikom uspjehu na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru te je najavio ulaganja u sportsku infrastrukturu.

"Ono što su napravili u Rusiji i Kataru fascinantan je uspjeh za nogomet, za hrvatski sport, za promociju zemlje. To je briljantna generacija, sjajne utakmice, veliko iskustvo, respekt koji uživaju od drugih reprezentacija. Možemo biti zaista ponosni na njih. Vidjeli smo u Zagrebu u nedjelju, a i diljem drugih hrvatskih gradova s koliko oduševljena su naši ljudi dočekali reprezentativce, koliko sreće i optimizma su oni unijeli među ljude. Mislim da je sjajno i da je dobra ta pozitivna atmosfera. Ona je izrazito korisna i gradi samopouzdanje nacije", poručio je premijer.

'Novi Maksimir se treba izgraditi'

Podsjetio je da je Vlada donijela Zakon o sportu koji, kaže, stvara pretpostavke ulaganja u sportsku infrastrukturu.

"Novi Maksimir se treba izgraditi, u suradnji države, grada i kluba i uz potporu UEFA-e, koji smo već dogovorili. I da FIFA participira, i da se uključe sponzori. Treba se uložiti i u obnovu Poljuda, koji je najljepši stadion koji imamo. Treba ulagati i u druge stadione diljem Hrvatske i da ta infrastruktura dođe na puno kvalitetniji novo", istaknuo je.

Plenković se osvrnuo na 2022. godinu rekavši da su ostvarena velika postignuća: otvoren je Pelješki most, Hrvatska ulazi u eurozonu, a napravljeni su iskoraci da Hrvatska uđe i u Schengen.

"Ta godina isporuke (2022.) je pravi termin, jer tako nešto, što ćemo sada doživjeti 1. siječnja, dugo se neće dogoditi. To je jedno veliko postignuće. Ući isti dan u eurozoni i Schengen, to nije uspjelo nikome", dodao je.

'To je problem ovih 54 zastupnika'

Plenković je komentirao i kandidacijski status Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, rekavši da mu je jako drago zbog toga.

"Za Hrvatsku je BiH najvažnija susjedna zemlja. Zemlja u kojoj su Hrvatski konstativan narod, a Hrvatska se trudi da njihova konstitutivnost bude i stvarna", rekao je.

Osvrnuo se i na rusku agresiju na Ukrajinu, naglasivši da je to kršenje međunarodnog prava i svih načela međunarodnog poretka, a da je pozicija hrvatske Vlade od prvog dana jasna - pomaganje Ukrajini. Vlada je, kaže, ponudila pomoć Ukrajini u mnogim segmentima, te je bilo za očekivati da pomogne i u obuci ukrajinskih vojnika. No, Hrvatski sabor nije prihvatio prijedlog Vlade oko tog pitanja.

"To ne može biti problem cijele Hrvatske, to je problem ovih 54 zastupnika, koji su očito u strahu, kao Grbin, od Milanovića i Možemo. Mogu čestitati samo IDS-u, Socijaldemokratima, gospodinu Vrkljanu i Hasanbegoviću", poručio je.

Ciljevi su smanjenje inflacije i rast veći od 1 posto

Za one druge rekao je da su se osramotili.

"Nisu oni osramotili Hrvatsku, nisu osramotili Sabor, oni su osramotili sebe. To ću im govoriti stalno. Dok su živi to ću im govoriti, jer je to nenormalna odluka, koja nikako nije u nacionalnom interesu", kazao je.

Rekao je i da su cijene energenata porasle zbog ruske invazije na Ukrajinu. Govoreći o prioritetima Vlade, Plenković je nabrojao pravnu državu, učinkovitije institucije, borbu protiv korupcije, zaštitu ljudskih i manjinskih prava, stvaranje bolje poslovne klime te demografsku politiku. S dodatnim porezom na dobit išlo se, kaže, kako bi se onemogućilo korištenje situacije da se na proizvodima i uslugama koji nisu direktno povezani s agresijom na Ukrajinu, dižu cijene i tako se potiče inflacija te direktno udara na socijalni i ekonomski standard građana.

"Ovo je vrijeme šire društvene odgovornosti svih aktera. Zato tražimo i okvirna europska rješenja za cijenu plina. U 2023. imamo velikih strateških izazova. Cilj je smanjiti inflaciju i postići rast veći od jedan posto", kazao je na kraju.