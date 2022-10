Predsjednik Vlade Andrej Plenković rekao je u utorak u Hrvatskom saboru da će hrvatsko gospodarstvo u ovoj godini, prema Vladinim procjenama, rasti na razini od 5,7 posto što je skoro duplo bolje od onoga što su sami projicirali prije nekoliko mjeseci.

Plenković je u završnom obraćanju saborskim zastupnicima nakon podnošenja Godišnjeg izvješća o radu Vlade rekao da će hrvatsko gospodarstvo u ovoj godini, prema vladinim procjenama, rasti za 5,7 posto.

"Bolje, skoro duplo od onoga što smo sami projicirali prije nekoliko mjeseci", istaknuo je.

Izrazio je i uvjerenje da će se gospodarska dinamika u svim segmentima koji pridonose rastu BDP-a i u četvrtom kvartalu odvijati na način kako su to omogućile mjere Vlade vrijedne 21 milijardu kuna.

Država će financirati jedan besplatan obrok za školarce

Plenković je i ključnom porukom istaknuo najavu da će država financirati jedan besplatni obrok koji će država financirati za baš svu djecu od 1. do 8. razreda osnovnih škola tj. za 311.000 djece. Poručio je i da je to velika poruka uključenosti i potpore roditeljima.

Plenković se složio sa stavom Borisa Miloševića (Klub SDSS-a) koji je pozdravio najavu te mjere i ocijenio da će to dobro djelovati na psihološki razvoj djece jer će sva djeca dobiti obrok i među njima neće biti razlike.

"Mislim da će to biti jako dobro, osobito nakon besplatnih udžbenika. Sada i jedan besplatan obrok, a jako se puno napravilo i da se ide i prema tome da bude besplatan prijevoz", poručio je, uz ostalo, premijer.

Osvrćući se na ocjene i oporbe i vladajućih da je obnova od potresa spora, Plenković je istaknuo važnost ubrzanja obnove nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. "To je sigurno prostor gdje možemo napraviti puno veće iskorake nego što je to do sada. S obzirom na dinamiku koja se pripremala očekujem da se to i realizira u mjesecima koji su pred nama", kazao je.

Vezano se zastupničke stavove vezane uz reformu zdravstva, smatra da su dva zakona koje je pripremilo Ministarstvo zdravstva i koje će ići u javno savjetovanje kvalitetna i ozbiljna reforma koja će omogućiti da se na tom području naprave iskoraci koje su nastojali i definirati kao ciljeve u programu vlade.

Naveo je i da mu je ministar zdravstva Vili Beroš javio kako se čeka termin novih pregovora između slovenske i hrvatske strane vezano uz sporazum koji bi trebao regulirati pitanje zdravstvene zaštite naših sugrađana koji žive na zapadu Istarske županije.

Time je odgovorio na primjedbu Katarine Nemet (Klub IDS-a) koja smatra da Vlada nije dovoljno učinila za zdravstveni standard stanovnika dijela Istarske županije. Pozvala je i da se prihvati inicijativu Istarske županije za sklapanje bilateralnog sporazuma o prekograničnoj zdravstvenoj suradnji između Hrvatske i Slovenije, čime bi se omogućilo liječenje hitnih pacijenata sjeverozapadne Istre u bolnici u Izoli.

S druge strane, Plenković je izrazio zadovoljstvo novom bolnicom u Puli koja je, kako je rekao, svojim kapacitetima, ljudima i opremom, digla razinu zdravstvene zaštite za sve koji žive u Istri.

O minimalnoj plaći

Govoreći o minimalnoj plaći, Plenković je najavio i da će idućeg tjedna povećati minimalnu plaću na 700 eura, što je oko 4220 kuna neto. "To znači da idemo praktički dvije godine ranije do ostvarenja cilja kojeg smo zacrtali a to je bilo 4.250 kuna minimalna plaća do kraja mandata", kazao je.

Istaknuo je i da im je ambicija da prosječnu plaću dignu na 8.200 kn tj. 1088 eura do kraja mandata, što je važno u kontekstu inflatornih pritisaka, rasta cijena energenata i hrane.

Bojkot oporbe

Osvrćući se na bojkot dijela oporbe koja nije saslušala u sabornici to Izvješće, Plenković je rekao da smo u vrlo polariziranom kontekstu političkog života u zemlji. Zahvalivši svim oporbenim zastupnicima koji su ostali, naglasio je da su time time poslali važnu poruku, a oni koji nisu bili su paralelno pokazali čime se bave, što im je bitno i koji su im prioriteti.

"Na kraju kada se sve to slegne, pokazali su domete, doseg i u konačnici konkretan doprinos hrvatskim građanima, gospodarstvu i društvu koji je doslovno ravan - nuli", poručio je predsjednik Vlade Andrej Plenković.