PLENKOVIĆ: ‘Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad, moramo mijenjati društvenu klimu’

Premijer Andrej Plenković poručio je u srijedu saborskim zastupnicima kako se mora mijenjati društvena klima, te izrazio nadu da će svi skupa raditi da život hrvatskih građana bude bolji, zemlja uređenija i optimističnija, dodavši kako ne kaže da je sve ružičasto, ali nije ni negativa.

“Gledaju li se ankete, mediji reklo bi se da sve propada, da je katastrofa, prevlada pesimizam, negativa”, rekao je Plenković na kraju saborske rasprave o Godišnjem izvješću o radu Vlade, upitavši – je li baš tako?

“Ne kažem da je sve ružičasto, no mislim da nije baš sve negativno” kazao je premijer i poručio da političke stranke i svi drugi akteri moraju poraditi na kreiranju ozračaja u kojem je više optimizma, a manje pesimizma, “jer i ozračje utječe na rezultate”.

‘Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad’

Istaknuo je kako je Hrvatska u proteklih 30 godina riješila sve strateške zadaće i kako je odgovornost svih koji imaju povjerenje građana da pokušaju iznjedriti drukčiju, bolju, manje isključivu Hrvatsku.

“To je po meni tema budućnosti, Hrvatska ni u jednom segmentu ne ide nazad, u ovom internom, koji je slojevit u smislu podjela, moramo činiti više – više tolerancije, više uvažavanja”, naglasio je.

‘Pitanje plaća rješavat će se na “dobronamjeran” način ‘

Premijer je najavio da će se “otvorena pitanja”, pitanja plaća, obrazovanja, uloge sindikata rješavati na dobronamjeran način.

Svima je u interesu da naši ljudi ne budu potplaćeni, da zaposlenost bude veća, da primjerenije budu nagrađeni za rad, rekao je predsjednik Vlade Plenković.

“Ono to smo danas ponudli su jasne poruke – izlazimo u susret onoliko koliko možemo, čak na uštrb nekih vlastitih izbornih obećanja i već usvojenih zakona, jer jednostavno nema tih ekstra sredstava, za koje netko misli da ih ima na prihodovnoj strani proračuna”, rekao je.

O pravosuđu: Počinitelje treba kazniti

Referirajući se na naglaske iz saborske rasprave o Godišnjem izvješću Vlade, premijer je poručio da se mora raditi na pouzdanosti i učinkovitosti našeg pravosuđa, ali i razabrati načela diobe vlasti i podjele zadaća institucija u hrvatskoj državi.

I na rješavanju ratnih zločina moramo stvoriti klimu da do istine moramo doći, da počinitelje zločina treba kazniti, ali da to moraju raditi nadležne institucije, to ne mogu raditi političke stranke, rekao je Plenković.