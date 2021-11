Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem videolinka održana je u središnjici HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu, a izjavu daje predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković.

"Naša nacija ima razlika između anarhije i neodgovornih i onih koji su za red. Ovaj prosvjed okupio je razne ljude iz raznih razloga, ali vidio se čisti politički predznak toga. Ovo nije bio prosvjed protiv cijepljenja, nego prosvjed protiv testiranja koje traje par sekundi. Oni su svi pokazali kako se ne žele testirati", kazao je premijer.

'Obaveznog cijepljenja neće biti'

"Vlada nema luksuz voditi se logikom samo zdravstvene zaštite. Imali smo na raspolaganju epidemiološke mjere, nošenje maski, prozračivanja i tako dalje i na neki način uzimanje racionalnosti građana da u ovoj situaciji moraju paziti kako se ponašaju. Zahvaljujem više od 63 % ljudi koji su se cijepili prvom dozom."

"Našim mjerama smo omogućili što je normalnije funkcioniranje. Premostili smo situaciju da 120 tisuća kompanija ne ode u stečaj i da ljudi ne dobivaju otkaze. I zbog toga smo pogodili mentalitete hrvatskog čovjeka."

Rekao je da u Hrvatskoj neće biti obaveznog cijepljenja. "Austrija ide u smjeru obaveznog cijepljenja i mi smo rekli da to nećemo uvesti. Mi kažemo, okej, ako se ne želite cijepiti onda postoji alternativa i onda se morate testirati dva puta tjedno."

Dolazak francuskog predsjednika

Osvrnuo se i na sutrašnji dolazak francuskog predsjednika Emanuela Macrona:

"Milanović je imao opciju da bude domaćin ili ručka ili večere s predsjednikom Macronom. On je rekao da ne želi i to je to. Imate opciju večere ili ručka, on ne želi. Okej. Nije to nesuradnja dva brda, nego njihovo odbijanje da budu domaćini. Točka. Kraj rasprave."