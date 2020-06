PLENKOVIĆ: ‘Gospodine Bernardiću, ja sam osupnut, vi pretendirate biti premijer, a ne znate apsolutno ništa’

Bernardić: ‘Docirate, mislite da ste genije. Vi ste jedan napuhani balon’; Plenković: ‘Polako izlazi van onaj čovjek koji se sam diskreditira’

U večerašnjem sučeljavanju na RTL-u s Andrejem Plenkovićem, šef SDP-a Davor Bernardić rekao je da planiraju donijeti moratorij na kredite. “To je vlada propustila napraviti, stali su na stranu banaka. Poslali smo prijedlog o skraćenju radnog vremena, to smo upravo zbog EU Sure programa. Ljudi nemaju za osnovna sredstva”.

Plenković je na to odgovorio kako Bernardić nema pojma o Europskoj uniji. “Ja sam osupnut da želite biti premijer, ne znate ništa. Next Generation EU je novi instrument. Moja vlada je u listopadu 2016. zatekla 9 posto ugovorenih sredstava, isplaćeno je 1 posto. Danas imamo 96 posto dogovorenih i 36 posto isplaćenih. Mi se borimo da dobijemo još 22 milijarde eura u idućih sedam godina. Ja se nadam da ovakvo neznanje neće imati priliku zastupati Hrvatsku u EU. Razočaran sam, mogli ste se pripremiti, žalosti me to.”

Bernardić je potom rekao kako je Hrvatsku doveo na rub provalije. “Mi smo 2015. bili u prosjeku EU u broju ugovorenih projekata. U zadnjoj godini dolazi do nesrazmjera u odnosu na druge zemlje.”

“Docirate, mislite da ste genije. Vi ste jedan napuhani balon”, rekao je Bernardić. Na to mu je Plenković uzvratio: “Polako izlazi van onaj čovjek koji se sam diskreditira.”

