PLENKOVIĆ DEMANTIRAO MILANOVIĆEVE TEZE, A ONDA MU JOŠ I SPUSTIO: ‘Za razliku od njega, ja sam imao karijeru prije politike’

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u utorak je odgovarao na novinarska pitanja i usput prokomentirao opasku SDP-ovog predsjedničkog kandidata Zorana Milanović, prenose Vijesti.hr. Podsjetimo, u emisiji “Nedjeljom u 2” Milanović je kazao da je Plenković karijerist i da nije istinski HDZ-ovac. Ono što je jako zapelo uhu javnosti za vrijeme intervjua jesu spekulacije o tome da je Plenković “šurovao” sa SDP-om. Premijer tu tvrdnju negira.

“Prvi put sam čuo tu tezu. To je laž, ne znam kako uopće netko tako nešto može pitati. To je lako za provjeriti. Mogli su pitati mene, a ne njega. Drugo, za razliku od njega ja sam imao karijeru prije nego sam se politički angažirao. I to dosta respektabilnu i utjecajnu karijeru. Bio sam državni tajnik, odradio sam mandate u Parizu i Bruxellesu, bio dio procesa pristupanja Europskoj uniji… Ušao sam ozbiljno u politiku kada sam imao dosta iza sebe i imao puno toga za dati. Nije mi trebalo nikakvo pripravništvo u tome, dapače, kao što vidite. Čini mi se da on (Milanović) ima kompleks, kompleks poraza. Pa ga očito plasiranjem dezinformacija, laži i tračeva hrani kroz par svojih trbuhozboraca s lijevog spektra, da bi onda oni s krajnje desnice meni to bacali kao kritike”, kazao je Plenković.

Za kraj premijer je rekao da je na takve kritike navikao, ali da se time ne opterećuje jer ga ne zanima.

Također je ustvrdio kako ne zna o čemu će predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac govoriti na sutrašnjoj konferenciji za medije. “Ja ne mogu znati ni ulaziti u to što je on naumio kazati sutra”, kazao je premijer dodavši kako on i Pupovac stalno komuniciraju.

Treba vidjeti tko stoji iza poruka mržnje

Komentirao je i poruke mržnju koja je jučer osvanula u Ceranjima Donjim, rodnom selu Milorada Pupovca.

“Treba vidjeti tko stoji iza tih poruka mržnje, tko su ljudi koji to pišu, s kojim namjerom i ciljem 2019. godine”, kazao je. Još jednom je odbacio izjave kojima je Pupovac usporedio Hrvatsku s NDH, naglasivši da u Vladi nema nikoga tko bi na bilo koji način doprinosio klimi nesnošljivosti. Podsjetio je kako je on, Plenković, predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a koji je rekao “da” manjinama.

“Da, jučer s manjinama, da, danas s manjinama i da, sutra kad opet dobijemo povjerenje, opet s manjinama. To je nužno i ključno za hrvatsko društvo, da bude zdravo, snošljivo i tolerantno, da teži istini, ali i ide naprijed”, rekao je.

Plenković je ustvrdio kako ništa ne zna o mogućoj ostavci zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i njegovoj kadidaturi za predsjednika Republike, o čemu piše tjednik Nacional

“Ja uopće ne znam da je to istina. Komentirat ću to kad razgovaram s Bandićem, ako je to istina”, rekao je.

Plenković ne da dokumente o putu u Helsinki

Premijer Andrej Plenković poručio je u utorak da Povjerenstvu za sukob interesa više neće dostavljati nikakve dokumente o svom putu u Helsinki jer su im iz Vlade sve što su tražili i dostavili.

“Ništa neću više dostaviti. Nacrtali smo sve. Zato smo dali vama da pokažemo apsurdnost zahtjeva Povjerenstva”, rekao je Plenković na konferenciji za novinare u Banskim dvorima na pitanje o putnim nalozima za Helsinki, čiju dostavu i dalje traži Povjerenstvo.

Dodao je kako u toj situaciji ne postoji sumnja u sukob interesa, jer je kao predsjednik hrvatske Vlade otišao u Finsku na sastanak s finskim predsjednikom Vlade, koji nije povezan s Europskom pučkom strankom (EPP). Odbacio je navode da se sastanak održao u “maloj prostorijici na margini EPP-a”, već je bio u zgradi finske Vlade.

“Nakon toga slijedi kongres EPP-a koji traje to popodne jedan dio i sutradan ujutro, na kojem ja govorim kao predsjednik Vlade Republike Hrvatske u toj ulozi, ne kao delegat, nego u dijelu u kojem govore Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, u dijelu u kojem govore šefovi vlada država”, naglasio je Plenković. Objašnjava kako su Povjerenstvu za sukob interesa iz Vlade “doslovno objasnili i nacrtali o čemu se radi”.

“Ali ako ljudi u Povjerenstvu, a većina njih su pravnici, ne razumiju, ne shvaćaju, nemaju iskustva ili su pod pritiskom dijela medija da drže u eteru nešto, ima li tu nešto čudno? Nema ništa. Mi smo rekli da će hotel i dnevnice platiti HDZ i to je tako. Bio bi problem da su naplaćene dvije dnevnice, a nisu”, kazao je.

Dodao je kako “Povjerenstvo nije sud, nije pravosudno tijelo, nije policija, i nije DORH” te da bi se članovi Povjerenstva trebali baviti sukobom interesa i onime što im je zakon dao, a ne “ono što oni misle da bi mediji mogli očekivati da bi oni trebali raditi”.

“Zlorabljenje članka zakona koji govori o načelu djelovanja nema nikakav pravni efekt, nego pričinjanje političke štete. Ako se oni boje, misle da je to pritisak, vrijeđanje, nije”, zaključio je Plenković.