PLENKOVIĆ DEMANTIRAO MILANOVIĆEVE TEZE, A ONDA MU JOŠ I SPUSTIO: ‘Za razliku od njega, ja sam imao karijeru prije politike’

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u utorak je odgovarao na novinarska pitanja i usput prokomentirao opasku SDP-ovog predsjedničkog kandidata Zorana Milanović, prenose Vijesti.hr. Podsjetimo, u emisiji “Nedjeljom u 2” Milanović je kazao da je Plenković karijerist i da nije istinski HDZ-ovac. Ono što je jako zapelo uhu javnosti za vrijeme intervjua jesu špekulacije o tome da je Plenković “šurovao” sa SDP-om. Premijer tu tvrdnju negira.

“Prvi put sam čuo tu tezu. To je laž, ne znam kako uopće netko tako nešto može pitati. To je lako za provjeriti. Mogli su pitati mene, a ne njega. Drugo, za razliku od njega ja sam imao karijeru prije nego sam se politički angažirao. I to dosta respektabilnu i utjecajnu karijeru. Bio sam državni tajnik, odradio sam mandate u Parizu i Bruxellesu, bio dio procesa pristupanja Europskoj uniji… Ušao sam ozbiljno u politiku kada sam imao dosta iza sebe i imao puno toga za dati. Nije mi trebalo nikakvo pripravništvo u tome, dapače, kao što vidite. Čini mi se da on (Milanović) ima kompleks, kompleks poraza. Pa ga očito plasiranjem dezinformacija, laži i tračeva hrani kroz par svojih trbuhozboraca s lijevog spektra, da bi onda oni s krajnje desnice meni to bacali kao kritike”, kazao je Plenković.

Za kraj premijer je rekao da je na takve kritike navikao, ali da se time ne opterećuje jer ga ne zanima.

